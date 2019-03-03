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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
03.03.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Yer: Avcılar... Çocuk parkını bu hale getirdiler

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AVCILAR'daki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkında çocuk oyun gruplarından biri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gece geç saatte yakıldı. Bazı ağaçlar kısmen yandı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Saat 02.30 sıralarında, parkın caddeye yakın bölümünde bulunan Avcılar Belediyesi tarafından yaptırılan içerisinde kaydırakların yer aldığı oyun gruplarından biri ateşe verildi.

Kim veya kimler tarafından ateşe verildiği tespit edilemeyen plastik oyun grubu kısa sürede alev topuna dönerek yandı. Bölgede bulunanların haber vermesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Oyun grubu tamamen yanarken sadece direkleri kaldı. Alevlerin elektrik lambalarını da ulaşması üzerine, parkta elektrikler kesildi. Bazı ağaçların kısmen zarar gördüğü yangından sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlatarak kaçan kişi veya kişileri tespit ederek yakalamak için harekete geçti.

 



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