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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.03.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Yer Atatürk Havalimanı... Polis şüphelenince olay ortaya çıktı

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Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan Türkiye'ye gelen Nijeryalı uyuşturucu kuryesinin midesinde 1 kilo ağırlığında 82 kapsül uyuşturucu tespit edildi. Hastanede kontrolleri yapılan kurye polisteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. 

İstanbul’da, havayolu ile Brezilya’dan Türkiye’ye gelen Nijeryalı yolcudan şüphelenen polis, zanlının röntgen filminde midesinde 1 kilo gelen 82 kapsül uyuşturucu madde taşıdığını tespit etti. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart Pazartesi günü Atatürk Havaliman'ında Sao Paulo’dan havayolu ile İstanbul’a gelen Nijerya asıllı R.E. (22) adlı yolcunun durumundan şüphelenerek gözaltına aldı.

Şüphelinin üst ve bagajında herhangi bir suç unsuru tespit edemeyen polis, yolcunun vücudunda taşıma yapılabileceğini değerlendirdi. 

MİDESİNDEN 82 KAPSÜL UYUŞTURUCUSU ÇIKTI 

Nijerya uyruklu R.E.’nin madde bağımlısı olabileceği ihtimaline karşı hastanede röntgen filmi çekilerek yapılan kontrollerinde, midesinde 82 ayrı kapsül içinde daralı ağırlığı 1 kilo gelen kokain maddesi taşıdığı anlaşıldı.

NİJERYALI UYUŞTURUCU KURYESİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Nijeryalı uyuşturucu kuryesi, polisteki sorgusunun ardından 8 Mart Cuma günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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