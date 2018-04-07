Yer: Adana... Su kanalında at arabasıyla gezintiye çıktılar!

Adana, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın heyecanını yaşarken sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, karnavalı gölgede bırakacak cinsten.



Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüde iki kişinin at arabasıyla su kanalında yolculuk yaptığı görülüyor. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan video, 'Adana'da sıradan bir gün' olarak yorumlandı.



Kuvvetli akıntının da etkisiyle atın zorlanmadığı, arabanın suya gömülü olması nedeniyle hiç görülmediği, üzerindeki iki kişinin ise dizlerine kadar suya gömülü oldukları gözlendi. Sulama kanalı üzerindeki köprünün altından da geçen at arabası ve üzerindeki kişilerin kanala nasıl girdikleri ve nerede çıktıkları merak konusu oldu.