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    Yer: Adana... Bu halde bulundular

    Nuri PİR/ADANA, (DHA)
    15.06.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

    VAN'dan otobüsle Ankara'ya gitmek için bir turizm firmasıyla anlaşan 40 Afgan sığınmacı, Ankara’ya geldikleri söylenerek Adana’ya bırakıldı.

    İran üzerinden bir süre önce Van’dan Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra sığınmacı hakkı edinen Afganistanlılar, seyahat izinlerini aldıktan sonra iyi şartlarda çalışmak için Ankara’ya gitmek istedi.

    Aralarında çocukların da olduğu sığınmacılar, seyahat için bir turizm firmasıyla kişi başı 200 liraya anlaştı. Yolculuğun ardından Adana’nın Seyhan ilçesindeki otoban çıkışında bulunan Öğretmenler Bulvarı’nda, Ankara’ya geldikleri belirtilerek indirilen grup, bir otobüs durağında bekleyip, cep telefonlarıyla yakınlarını aramaya başladı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine Afganların yanına gelen polis ekipleri, kendilerine indirildikleri yerin Ankara değil, Adana olduğunu söyledi. Rashid Malkan, Ankara’ya yeğeninin yanına gitmek istediğini, ancak kandırıldıklarını öğrendiğini bildirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu Afganlar, işlemleri yapıldıktan sonra polis tarafından otobüsle Ankara’ya gönderildi.

     

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    Etiketler: Afgan , son dakika , haberler
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