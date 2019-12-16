Yenikapı’ya Kadınhanı damgası

Kadınhanı ilçesinden olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Kadınhanı standını ziyaret etti. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Leyla Şahin Usta da standın ziyaretçileri arasındaydı. Ziyaretçilere Kadınhanı’nın meşhur tahinli pidesinden ikram edildi. Belediye Başkanı Mehmet Badem tanıtım günlerinin Kadınhanı için çok verimli geçtiğini belirterek ‘İlçemizi gurbetteki hemşerilerimizle buluşturduk. Birbirinden kıymetli misafirler ağırladık. Verimli ve faydalı bir süreç oldu. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz’ dedi.





