Yenikapı’dan Gümüşhane geçti
Yenikapı’da düzenlenen Gümüşhane Tanıtım Günleri yoğun ilgi gördü. 24 Ekim’de başlayan etkinlikler kapsamında yöresel ürünler ve el sanatlarının sergilendiği stantlar kuruldu.
GÜDEF (Gümüşhane Dernekler Federasyonu) koordinesinde gerçekleşen tanıtım günlerinde başta İstanbul’da yaşayan Gümüşhaneliler olmak üzere siyasetçiler, sivil toplum örgütü yöneticileri ve bürokratlar da ilgi gösterdi. Etkinlikler kapsamında yöresel müziklerin ağırlıkta olduğu konserler verildi, halk oyunları ve folklorik gösteriler sergilendi. Ziyaretçilere yöresel ürünler ikram edildi.
YOĞUN İLGİ
Gümüşhane’nin Köse ilçesi Belediye Başkanı Turgay Kesler yapılan etkinliklerin hem Gümüşhane için hem de bütün ülke için bir kaynaşma, dayanışma vesilesi olduğunu belirterek ‘Ülkemizin her bir yöresi, her bir parçası ayrı güzel. Tel tel motif motif güzelliklerle işlenmiş bir ülkede yaşıyoruz. Biz de Gümüşhane’nin güzelliklerini bir kez daha gözler önüne sermek için hep birlikte buraya geldik. Güzel bir dayanışma ve buluşma oldu. Bütün misafirlerimize teşekkür ederiz’ dedi. Etkinliler bugün sona eriyor.
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