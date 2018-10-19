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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
19.10.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Yenikapı’da boğazı kesilerek öldürülmüştü! Şok gerçek ortaya çıktı…

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Yenikapı’da boğazı kesilerek öldürülmüştü! Şok gerçek ortaya çıktı…

İstanbul Yenikapı’da boğazı kesilmiş halde bulunan Afganistan uyruklu gencin katil zanlısı olduğu belirlenen arkadaşı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla Karaman’da yakalandı.

29 Eylül’de saat 22.00 sıralarında Fatih Yenikapı balıkçı barınaklarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, semtte hamallık yapan Afganistan uyruklu Abdülreşit Abdülaziz (20), akşam saatlerinde evinden çıkarak arkadaşlarıyla buluştu. Bir süre yürüyen 3 arkadaş ardından barınaklara geldi. Burada Abdülaziz’i, arkadaşlarından biri henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla boğazını kesti. İki arkadaş ardından barınaklardan uzaklaştı. Gençlerin barınağa 3 kişi geldiği ancak 2 kişi ayrıldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olayın ardından ertesi gün sabah saatlerinde barınaklarda dolaşan vatandaşlar bir kişinin cansız şekilde yattığını gördü. Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise boğazının kesildiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yenikapı’da boğazı kesilerek öldürülmüştü Şok gerçek ortaya çıktı…

CEP TELEFONUNDAN KATİL ZANLISINA ULAŞILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda ölü bulunan gencin arkadaşlarıyla barınağa geldiği ve sonrasında cep telefonunun üstünden alındığı ve satıldığını belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, katil zanlısının Afganistan uyruklu Muhibullah Taha E. (34) olduğunu ve Karaman’ın Kazım Karabekir ilçesine bağlı Kestel köyünde bir mangal kömürü imalathanesinde çalıştığını tespit etti. Tespitin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıs şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, sorgusunda ise “Ne oldu niye oldu ben bilmiyorum” diyerek cinayeti ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Diğer zanlının ise arandığı bilgisine ulaşıldı.

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