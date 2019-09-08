Yenikapı yorumu... ‘Bunu gülerek yapmıyoruz’
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Yıldız Parkı’ndaki Malta Köşkü’nde yeni eğitim ve öğretim yılında alınacak önlemlere ilişkin yaptığı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Okulların açılacağı ilk günde İstanbul trafiğinin aksamaması için alınan önlemleri anlatan İmamoğlu, “9 Eylül Pazartesi günü toplu taşımada 4 bin 139 ek sefer yapılacak, okul çevresindeki İSPARK otoparkları ilk gün okul servislerine ücretsiz olacak” dedi. Yenikapı’da sergilenen araçlarla ilgili de İmamoğlu, “Hizmetler aksamamıştır. Tümü fazlalık araçlardı. Başka yerlerde kullanıyorlardı. Bunu gülerek yapmıyoruz. Yüzümüz asılıyor, moralimiz bozuluyor.” dedi. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bugün açıklayacağını dile getirdiği ‘kayyım’ imasına şu sözlerle yanıt verdi: “Devletin en yetkili ağızlarının polemik dolu cümlelerle gündemi karıştırmaya çalışması yanlış. Ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum.”
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