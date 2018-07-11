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    Yenidoğan bebeklerde sarılık hastalığı nasıl geçer?

    Hürriyet Haber
    11.07.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:

    Yeni doğan bebeklerin birçoğunda görülen ve tıbben normal karşılanan sarılık hastalığı, bebeğin kanındaki bilirubin adlı maddenin artışından kaynaklanmaktadır. Bebeklerde görülen sarılık genellikle fizyolojik olduğu için tehlike sınırını aşmayıp kısa süre içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Peki, yeni doğan bebeğin sarılık tedavisi için neler yapılmalıdır? İşte, bebeklerde sarılık hastalığı hakkında detaylı bilgiler

    Yeni doğan sarılığı ya da bebek sarılığı, yeni doğmuş bebeklerde kanlarındaki bilirubin miktarının artması neticesinde görülen bir çeşit sarılıktır.

    Doğumdan sonraki ilk haftada her doğan bebeğin kanında az veya çok derecelerde mutlaka bilirubin miktarında artış gözlenmektedir. Yeni doğan sarılığı, hayata yeni başlamış bebeklerde en sık görülen sorunlardan birisidir. Normal doğan bebeklerin %60'ında görülürken erken doğan bebeklerin %80'inde görülebilmektedir. Yeni doğan bebeklerde görülen sarılıkların çoğu fizyolojik sarılıktır; yani belli bir tehlike sınırını aşmaz ve bir iki haftada kendiliğinden geçer.

    Şikayetleri ve Bulguları: Ciltte sarılık en belirgin özelliğidir. Sarılık önce yüzde başlar, kandaki bilirubin seviyesi arttıkça sırayla göğse, karna, kol ve bacaklara doğru ilerler. Göz akı da sararır. Ciltteki sarı renk en iyi gün ışığında ya da florasan lamba altında görülür. Parmakla hafifçe burun ya da karın cildine bastırılıp kaldırıldığında sarı renk daha bariz bir şekilde tespit edilebilir. Sarılığın şiddeti bebeğin kanındaki bilirubin düzeyi ile doğru orantılıdır.

    Tanısı için neler yapılmalıdır: Bebeğinizin sarılık olduğunu farkeder farketmez, beklemeden bilirubin seviyesinin tespiti için bir sağlık kuruluşuna başvurmanız çok önemlidir. Doktor yapacağı muayene ile kandaki bilirubin seviyesine bakıp bakmayacağına karar vererek takipler konusunda sizi yönlendirecektir.

    Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Çocuk hastalıkları uzmanına danışılmalıdır. Hekim gerekli görürse yatırarak tedavi edebilir. Erken doğmuş bebekler, Doğum esnasında kafa derisi altında kanama meydana gelmiş olanlar, Ilk 24 saatte sarılığı tespit edilenler, Emme sorunu olup buna bağlı olarak iyi beslenemeyen bebekler, Sarılığı iki haftadan uzun süren bebekler, Büyük kardeşlerinin bebeklik dönemlerinde ışık tedavisi gerektirecek kadar sarılık tespit edilmiş olan bebekler daha dikkatle takip edilmelidir.

    Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Bebeğinizin karın, kol ve bacaklarında sarılık varsa, bunun yanısıra çok uyuyorsa emmesi de zayıflamışsa kaçıncı gününde olursa olsun hemen doktorunuza başvurmalısınız. Çünkü bunlar bilirubin düzeyinin yükselmiş olduğunun göstergeleridir. Bebeğinizde sarılık varsa doktor takibi yanında onu sık ve iyi beslemeniz sarılığın çabuk atlatılması açısından önemlidir. Yeni doğan sarılığı sık olarak görülmesine ve birçok bebekte de kendiliğinden geçmesine rağmen bu durum her bebek için geçerli değildir. Hangi yeni doğanda bilirubin duzeyinin tehlikeli seviyeye ulaşacağı her zaman tahmin edilemeyeceği için bebeğinizin ilk üç-beş gün içerisinde bir doktor tarafından görülmesi çok önemlidir. Böylece, tedavi edilmediğinde kalıcı problemlere neden olabilecek bir hastalığı kolaylıkla önlemiş olursunuz.

    Etiketler: sarılık nasıl anlaşılır , yenidoğan bebekte sarılık nasıl anlaşılır
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