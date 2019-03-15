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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 23:17, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda'daki terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı ile ilgili inceleme başlatıldı

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Yeni Zelanda'daki terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı ile ilgili inceleme başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Yeni Zelanda’da 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısı öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye cuma namazı esnasında gerçekleştirilen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısı öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

BAŞSAVCILIK, TERÖR SALDIRISINI ÖVEN EKŞİ SÖZLÜK YAZARI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Ekşi Sözlük'te terör saldırısının hemen ardından açılan "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" isimli başlığa yazı yazan, Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" diyerek bu katliama destek vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

EKŞİ SÖZLÜK: "ENTRY'İ YAZAN KULLANICININ HESABI İSE NEFRET SÖYLEMİ SEBEBİYLE KAPATILMIŞTIR"

Ekşi Sözlük, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından terör saldırısını öven kullanıcısının hesabının nefret söylemi sebebiyle kapatıldığını açıklamıştı.

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklamada; "Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır. Konuyla ilgili emniyet birimleri tarafımızla iletişime geçmiştir, yasal süreç işlemektedir" denildi. (SABAH)

Reuters: Geçmişte Türkiyede kalan saldırganın bağlantıları araştırılıyor
Reuters: Geçmişte Türkiye'de kalan saldırganın bağlantıları araştırılıyor
 

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