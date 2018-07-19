Yeni yeni iğrençlikleri ortaya çıkıyor... 'Benim olacaksın, 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem HaberleriYeni yeni iğrençlikleri ortaya çıkıyor... 'Benim olacaksın, 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz'
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İSTANBUL (İHA)
19.07.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Yeni yeni iğrençlikleri ortaya çıkıyor... 'Benim olacaksın, 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz'

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Yeni yeni iğrençlikleri ortaya çıkıyor... 'Benim olacaksın, 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz'

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 157 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın şüphelileri tutuklamaya gönderdiği sevk yazısında yer alan mağdurların ifadeleri ise kan dondurdu.

Adnan Oktar grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “şantaj” suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın şüphelileri tutuklamaya gönderdiği sevk yazısında mağdurların ifadeleri ortaya çıktı.

'TURNİKE SİSTEMİYLE ÖRGÜTE GETİRİLİYORDU'

Mağdurlardan G.Ç., örgüt mensupları tarafından turnike sistemi uygulanarak cinsel saldırı suçlarına maruz bırakıldığını söyleyerek çocuk yaşta istismar edildiğini, örgüte turnike sistemi ile kız getirme konusunda görevli bir şahısla 15 yaşında tanıştığını ve duygusal yakınlık yaşadıklarını söyledi.

Adnan Oktarın ilk ifadesi ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Belli bir süre sonra örgüt mensuplarıyla ilişkiye girdiğini söyleyen G.Ç., ilişkiler sonrasında fotoğraflarının çekildiğini ve direnci ortadan kalkınca da kendisini örgüt lideri Adnan Oktar ile tanıştırdıklarını anlattı. Birçok kişi ile ilişkiye girdiği esnada Oktar’ın da kendilerini izlediğini ve Oktar’ın da kendisini istismar ettiğini beyan etti.

'DEKOLTE KIYAFETLER GİYDİRİP MAKYAJ YAPTIRIYORDU'

Mağdur S.M., 8-9 yaşlarındayken annesinin ‘mehdi’ olarak kabul ettiği Adnan Oktar ile tanıştığını söyleyerek, Oktar’ın kendisine dekolteli kıyafetler giydirdiğini, makyaj yaptırdığını anlattı. Oktar’ın sürekli cinsel istismarda bulunduğunu belirten S.M., Oktar’ın kendisine, “Beni istiyor musun? Benim olacaksın. Beni seviyor musun? 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz” dediğini söyledi.

Adnan Oktar tarafından sözde cemaat içinde cinselliğin günah olmadığı düşüncesinin empoze edildiğini kaydeden bir başka mağdur H.U. ise Adnan Oktar’ın kendisini birçok kez istismar ettiğini, bakışını beğenmediği için Oktar’ın kendisini dövdüğünü kaydetti.

'KADINLARI DÖVEREK AŞAĞILADI'

Adnan Oktar ile sözde bir dini nikah kıyarak kendisi ile evlendiğini ve zorla ilişkiye girdiğini anlatan mağdur E.A. ise Oktar’ın birçok kadını herkesin içinde döverek aşağıladığını böylelikle kadınları psikolojik olarak kötü hale getirdiğini söyledi.

Yeni yeni iğrençlikleri ortaya çıkıyor... Benim olacaksın, 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz

ADNAN OKTAR CEZAEVİNE GİRMEDEN ÖNCE SON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

TUTUKLANAN Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez DHA kamerasına yansıdı.

Oktar otobüse alındıktan sonra uzun süre diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini bekledi. Otobüste otururken görüntülenen Oktar, perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı. Oktar polis minibüsüyle Silivri Cezaevi'ne götürüldü

Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez görüntülendi
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