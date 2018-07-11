Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yeni ortaya çıktı: Silahlar böyle dağıtılmış

    Yeni ortaya çıktı: Silahlar böyle dağıtılmış

    Hürriyet Haber
    11.07.2018 - 17:54 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Korumaların ve vatandaşların darbeci askerlere karşı mücadelesi kameralara yansıdı. 

    15 Temmuz gecesi, kalkışma haberi alınır alınmaz, istirahatte olan güvenlik personeli Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal tarafından göreve çağrıldı. Özel Harekat Personeli de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev başına geçti. Emniyetten getirtilen silahlar korumalara dağıtıldı. Nizamiye giriş kapıları ile Külliye'ye çıkan yollar çöp kamyonları ve araçlarla kapatıldı.

    Beştepe'nin üzerinde önce uçaklar ve helikopterler belirdi. Alçak uçuşa geçen helikopterlere, koruma personeli tarafından ağır makineli silahlarla ateş açıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gece yarısı Marmaris'ten vatandaşlara, "Meydanlara inin" çağrısı üzerine, Külliye önüne vatandaşlar da akın etti. Koruma ekipleri ve sivil personel içeride, vatandaşlar dışarıda darbecilerle mücadeleye girişti. Darbecilerin kullandığı tanklar, kendilerine engel olmaya çalışan vatandaşların üzerinden geçti. Külliye'nin bahçe duvarına atılan bomba, oradaki vatandaşları şehit etti.

    TRT Haber, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde vatandaşlar ve Külliye korumalarının darbecilere karşı direnişin yeni görüntülerini yayınladı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (11.07.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: trt haber , silah
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri