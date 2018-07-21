Yeni Nusaybin
GÜVENLİK güçlerinin operasyonlarıyla, 2 yıl önce çukur kazıp barikat kuran PKK’lı teröristlerden temizlenen Mardin’in Nusaybin ilçesinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor.
Nusaybin Belediyesi’nce ilçede terörün neden olduğu tahribatın giderilmesi için yürütülen çalışmalarla sağlanan dönüşümün yansıtılması, ilçenin sahip olduğu potansiyelin aktarılması amacıyla tanıtım filmi yapıldı. Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal’ın talimatıyla hazırlanan film, kamuoyuyla da paylaşıldı. Tanıtım filminde, UNESCO Geçici Kabul Listesi’nde ‘İnanç Parkı Projesi’ ile yer alan Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi, Türkiye ile Suriye arasındaki mayınlı alanda kalan tarihi sütunlar, Beyazsu çayı, Bunisra Vadisi ve TOKİ tarafından yapılan konutlar da yer aldı.
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