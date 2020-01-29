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Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya (İHA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 16:21,Son Güncelleme:/

Yeni kampüs yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi

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Yeni kampüs yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesi yeni kampüs yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Serdivan ilçesi Otuziki Evler Mahallesi mevkii üzerinde bulunan yeni kampüs yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinden Beşköprü Caddesi’ne doğru yeni açılan kampüs yolundan seyir halinde olan Oğuzkaan K. idaresindeki 54 ADH 933 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan ve yolda savrulmaya başlayan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçta

Yeni kampüs yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi

maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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