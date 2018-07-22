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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı! Toplu tecavüzün şifresi: 'Tatlı yiyecek miyiz?'

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Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı! Toplu tecavüzün şifresi: 'Tatlı yiyecek miyiz?'

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmada örgüt içinde küçük yaştaki kızlara nasıl cinsel istismarda bulunulduğu ve toplu tecavüz olarak adlandırılan ‘turnike’ faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiğine dair iğrenç detaylar ortaya çıktı. Öte yandan Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın gözlem odasına konulduğu öğrenildi. Bu odalar 7 gün 24 saat kameraya kaydediliyor.

Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir'in haberine göre, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma dosyasında yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan bu şüphelilerin arasında Varlıbaş İnşaat Danışmanlık’ın sahibi iş adamı Rasim Coşkun Varlıbaş da bulunuyor. Dosyada Varlıbaş’ın örgüt üyesi kardeş grubu içerisinde yer aldığı, inşaat ve internetten satış işleri ile örgüte kaynak sağlayan örgüt üyesi ve erkek kardeşlerden olduğu anlatıldı.

Müşteki H.A. ifadesinde 17 yaşında olduğu dönemde örgüt üyesi Mustafa Umut Işık tarafından kandırılarak zorla tecavüze uğradığını, bu şekilde tehdit ve şantajla kendisini örgüte ait evlere götürdüğünü, bu evlerde örgüt üyesi şahıslarca kendisine tecavüz edildiğini, bunlardan birinin de Coşkun Varlıbaş olduğunu söyledi.Ü.K. ifadesinde örgüt üyeleri Coşkun Varlıbaş ve Levent Denizoğlu’nun suç tarihinde 9-10 yaşlarında olan S.V. isimli kız çocuğunu örgüt lideri Adnan Oktar’a getirdikleri ve örgüt lideri Adnan Oktar tarafından bu kız çocuğunun taciz edildiğinin beyan edildiği anlatıldı.

ŞANTAJ GÖRÜNTÜLERİNİ ELDE ETMEYE ÇALIŞMAKLA GÖREVLİ

Dosyada örgütün Rusya sorumlusunun şüpheli Yasin Göker olduğu belirtildi. Yasin Göker’in bir başka örgüt üyesi ile yaptığı görüşmenin tapesine yer verildi. Göker’in diğer örgüt üyesine “Biz de tatlı yiyecek miyiz?” diye soruyor. Müşteki ifadelerine göre bu ifade ile konuşmada adı geçen kızın Turnikeye sokulup sokulmayacağı soruluyor. Dosyaya göre, tapelerin nöbetini şüpheli Tarık Koç tutuyor. Örgütün telefon kayıtlarının dinlenmesi ve kayda alınması tedbirine karşı örgütsel şifreleri belirliyor. Şüpheli Server Görkem Erdoğan’ın ise internetten örgüte getirilecek kadınlarla yazışmalar yapmakla görevli. Bu kadınların çıplak fotoğraf ve videolarını elde etmeye çalışmakla görevli.

Adnan Oktar soruşturması kapsamında Kapalıçarşı’nın ünlü kuyumcularından birinin kızları olan Meral ve Mine Kalça’da tutuklandı. Örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda olan iki kardeşin Oktar’ın en eski müritleri arasında oldukları iddia ediliyor. 28 yıldır Oktar’ın arkadaş çevresiyle birlikte olan ve A9 TV’nin kuruluşundan bu yana birçok yayında program yapımcısı olarak görev alan Meral Kalça’nın örgüt içerisinde ‘imam bacılar’ konumunda olduğu öğrenildi. Kardeşi Mine Kalça’nın da 30 yıldır Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer aldığı belirtilirken, Üsküdar’daki dairesini yine gruba verdiği de iddialar arasında. İki kardeşin örgütün Kısıklı’daki grup evinde kaldıkları tespit edilirken, Mine Kalça’nın Oktar’ın özel işlerini yönettiği, korumalığını yaptığı, tek başına dışarı çıkamayan kızlara gardiyanlık yaptığı öne sürüldü.

OKTAR GÖZLEM ODASINA ALINDI

Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın gözlem odasına konulduğu öğrenildi. Oktar’ın gözlem odasında ne kadar kalacağına ise İdari Gözlem Kurulu’nun karar vereceği belirtildi. Cezaevlerinde duvarları süngerle kaplı iki gözlem odası bulunurken, bu odalar mahkumların kendilerine ve kuruma zarar vermemeleri amacıyla tedbir amaçlı kullanılıyor. Mahkumlar, kendilerine, kuruma, devletin malına ve diğer mahkumlara zarar vermemeleri için bu gözlem odalarında, sakinleşene kadar birkaç saatliğine tutuluyor. Hiçbir koğuşta kamera kaydı yapılmıyor ancak bu odalar 7 gün 24 saat kameraya kaydediliyor.

Dosyada örgüt üyelerinden Mehmet Burak Öge ve şüpheli Rasim Coşkun Varlıbaş arasında geçen konuşmada Rasim Coşkun Varlıbaş’ın turnikeye soktuğu tahmin edilen D. isimli kıza yardımcı olması için Mehmet Burak Öge ile görüşme yaptığı, Rasim Coşkun Varlıbaş’ın örgütün turnike faaliyetlerinde yer aldığının sabit olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında Rasim Coşkun Varlıbaş’ın 3 şirketine el kondu. İşte o şirketler: Rasim Çoşkun Varlıbaş Vardek Dekorasyon, Vartek Teknoloji- Varlıbaş İnşaat Danışmanlık Kuyumculuk sanayi ve ticaret Ltd-Rasim Coşkun Varlıbaş Oflaz Kuyumculuk Ticaret.

DİJİTAL ARŞİVDEN ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Gruba yönelik operasyonda Ümraniye’de bir depoda ele geçirdiği dijital arşivin incelemesinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Örgütün erkek üyelerinin kadınlarla birlikte olduğu görüntülerin olduğu iddia edilirken, dijital arşivle ilgili incelemenin kurulan özel ekip tarafından sürdüğü bildirildi. Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubuna bağlı adresleri basarken Ümraniye’deki bir depoya girmiş ve 2 bin 500 adet cep telefonu, laptop ve harddiskleri ele geçirmişti. Bir kamyona doldurularak Emniyete getirilen ve Adnan Oktar örgütünün dijital arşivi olduğu belirtilen dijital materyallerin incelenmesi için Siber Şube’de özel bir ekip kurulmuştu. Mali Şube’den polislerin de katıldığı özel ekibin incelemenin başında bazı dijital materyaller içinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Dijital arşivin İncelemesinin aylar sürebileceği belirtilirken, inceleme ilerledikçe cinsel içerikli görüntülerin artacağının tahmin edildiği belirtildi. İtirafçı olan bazı kadın örgüt üyeleri, Adnan Oktar’ın müritleriyle cinsel ilişkiye girdikleri sırada görüntülendiklerini, ayrılmak isteyen olursa bu görüntülerle tehdit edildiğini öne sürmüşlerdi. Adnan Oktar grubundan ayrılarak şikayetçi olan bir çok kadın da ilişkiye girdikleri sırada çekim yapıldığını iddia etmişlerdi.

Oktar yapılanmasına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporla başlayan operasyonda, örgütün finansal varlıklarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışma devam ediyor. Şüphelilerle ilgili bilgi istenen kurumlardan gelen rapor yapının tahmin edilenden çok daha fazla bir mal varlığına sahip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, yapının 200 milyon lira mal varlığı olduğunu değerlendirirken, hesaplardaki paralarla birlikte bu mal varlığının 500 milyon liraya kadar çıkabileceğini vurguladı.


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