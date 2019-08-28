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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TEKİRDAĞ (İHA)
28.08.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Öğretmen kasadan paraları böyle alıyor…

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Çorlu’da meydana gelen olayda bir öğrencisinin velisi olan market işletmecisini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan ve olayın ardından kaçan öğretmen polis ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, çeşitli kereler markete gelen öğretmenin kasadan para aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, önceki gece Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde yer alan bir markette meydana gelmişti. İddialara göre bir öğrencisinin velisine ait olan markete öğrencisi bulunduğu sıralarda çeşitli kerelerde gelen öğretmen S.A.’nın iş yerine geldiği zamanlarda kasadan para eksildiğini öne süren market sahibi Recep S. (48) öğretmen S.A.’dan şikayetçi olmuş, hırsızlıkla suçlanan öğretmen S.A. da eline pompalı tüfek alarak yeniden markete gelmiş ve market sahibi Recep S. ile tartışmaya başlamıştı. Öğretmen S.A. öğrencisi Y.S.’nin de araya girmesine karşın pompalı tüfekle ateş ettiği market işletmecisi Recep S.’nin ağır yaralanmasına neden olmuş, olayın ardından ise kayıplara karışmıştı.

Olayın ardından harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çorlu’daki bir lisede öğretmenlik yaptığı kaydedilen S.A.’yı yakalayarak gözaltına almış, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından öğretmen S.A. ile ilgili olarak yapılan şikayete konu güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Değişik zamanlara ait görüntülerde öğrencisi Y.S.’nin bulunduğu zamanlarda çeşitli kereler markete gelen öğretmen S.A.’nın kasadan para aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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