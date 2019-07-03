Yeni dönem İSMEK kayıtları ne zaman?
İSMEK (İstanbul Sanat ve Meslek Edindirme Kursları) için yılın her dönemi kayıtlar alınıyor, kurslardan faydalanmak isteyenler vatandaşlar başvuru işlemini gerçekleştiriyor. İSMEK 2019-2020 eğitim dönemi başvuru tarihini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki, yeni dönem İSMEK kayıtları ne zaman?
İSMEK’te 2019-2020 dönemi için öğrenci kayıtları, 19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla başlayacak. Yeni dönemde İSMEK’in 348 branş ve 846 programda vermeyi planladığı ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerden yararlanmak isteyen İstanbullular, İSMEK’in resmi sayfası üzerinden online kayıt yaptırabilecek.
İnternet üzerinden online yapılan bu işlem ön kayıt olarak kabul edilirken, öğrenci adaylarının daha sonra ilgili merkezimize kimlik fotokopileriyle birlikte giderek şahsi başvuruda bulunması gerekecek.
Uzaktan Eğitim Merkezi Kayıtları da 19 Ağustos’ta
Her eğitim dönemine yeniliklerle giren İSMEK’in bu yılki yeniliklerinden biri de İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi. Hazırlıkları süren ve yakında hayata geçirilecek olan uzaktan eğitim sistemi ile İSMEK nitelikli eğitimlerini, günümüz teknolojilerinin kullanıldığı modern bir teknik alt yapı ile sanal ortamda milyonlarca kişiye ulaştıracak. Herhangi bir sebeple kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylerin, istedikleri eğitimi almalarına imkân sağlayacak olan uzaktan eğitim sistemi, kişiye derslere istediği zaman ara verip istediği zaman kaldığı yerden devam edebilme özgürlüğü tanıyor. İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi için de öğrenci kayıtları 19 Ağustos’ta başlayacak. Öğrenci adayları, diğer İSMEK eğitimlerinde olduğu, başvurularını yine web sitemiz üzerinden online olarak yapabilecek.
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