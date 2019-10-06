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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Yeni doğan bebek hastaneden çıkmadan kimliği çıkıyor

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Yeni doğan bebek hastaneden çıkmadan kimliği çıkıyor

Geçen yıl başlayan bir uygulama ile artık yeni doğan bebeklerin nüfus kütüğüne kayıtlarının sağlık kuruluşlarında yapılabilmesine olanak sağlanmıştı. Üzerinden tam bir yıl geçen uygulama kapsamında bugüne kadar 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı ilk defa doğdukları sağlık kuruluşlarında yapılarak kimlikleri ailelerinin adreslerine gönderildi.

 

Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan bir düzenleme ile nüfus müdürlüklerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının da doğum ve ölüm olaylarını nüfus kütüklerine tescil edebilmelerine imkan sağlanmıştı. Düzenleme sayesinde Sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne/babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimleri, nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabiliyor.

4 bin 524 çocuğun doğum tescili ilk defa doğdukları hastanelerde yapıldı

Sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocukların e-Tescil (Doğum) üzerinden doğum bildirilebilmesi için çocuğun isminin belirlenmiş olması, anne ve babanın Türk vatandaşı olması, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu olunmamış olması ve sağlık kuruluşundan talep etmeleri gerekiyor. Uygulamanın sağılık kuruluşlarında başladığı geçen yıldan bugüne kadar geçen bir yılda ise 2 bin 157 kız ve 2 bin 367 erkek çocuk olmak üzere toplam 4 bin 524 doğum tescili yapılarak kimlik kartları ailelerin adreslerine gönderildi.

İlk etapta 30 sağlık kuruluşunda başlanıldı

Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık kuruluşu personellerine verilen eğitimler sonucunda; Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale illerinde toplam 30 adet sağlık kuruluşunda başlanıldı. İlerleyen dönemde İstanbul’daki diğer sağlık kuruluşlarında da e-Tescil (Doğum) uygulamasına geçilmesi, gerekli eğitim ve altyapı çalışmalarının tamamlanarak uygulamanın diğer illerdeki sağlık kuruluşlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ölüm tescili de artık sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor

Ayrıca ölüm olayını bildirmekle yükümlü olan sağlık kuruluşlarınca Ölüm Bildirim Sistemine (ÖBS) kayıt edilen “Ölüm Belgelerinin" elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’e gönderilmesine ve tescil işlemlerine Ankara ve İzmir'deki sağlık kuruluşlarında yapılan pilot uygulama sonrasında başlanıldı. Uygulama kapsamında bugüne kadar İzmir’de 5.463, Ankara’da 2.036 olmak üzere toplam 7.499 işlem gerçekleştirildi.

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