"Yeni bir kampanya dönemindeyiz"
CUMHUR İttifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, “Hiçbir zaman miting kararı alınmadı. 31 Mart artık geride kaldı. Artık yeni bir kampanya dönemindeyiz” dedi. İSTOÇ Büyük Camisi’nin konferans salonunda esnafla kahvaltıda bir araya gelen Yıldırım yaptığı konuşmada, İSTOÇ’un ülkeye değer katan bir site olduğunu söyledi.
ALNIMIZ AK BAŞIMIZ DİK
Yıldırım şunları söyledi: “Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürmeyiz. Teröristlerle asla aynı yolda yürümeyiz. PKK ile FETÖ ile iş yapmayız. Milletimizin desteği ile ne dediysek yaptık. Yine biz yaparız. İstanbul’u birlikte zenginleştireceğiz. Bütün bunları pazar günü bir televizyon programında, İstanbul için, ülkemiz için, Türkiye için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız”
Bu sırada vatandaşlardan birinin “İsmail Küçükkaya taraf” diye bağırması üzerine Yıldırım, “Kim olursa olsun, vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse, hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Alnımız ak, başımız dik. Bu milletin içinde ilk günkü gibi aynı şekilde gururla yürüyoruz” dedi.
BÜYÜK MİTİNG YOK
Gazetecilerin, “Cumhurbaşkanı’nın miting yapmaktan vazgeçtiği konuşuluyor?” demesi üzerine Yıldırım, “Miting yapacağım dedi de mi vazgeçti. Hiçbir zaman miting kararı alınmadı. 31 Mart artık geride kaldı. Artık yeni bir kampanya dönemindeyiz. Gereken tanıtım faaliyetlerini, kampanyada neye ihtiyaç varsa yaparız” diye konuştu.
“Miting olacak mı?” sorusuna da Yıldırım, “Şu an büyük miting programımız yok. Gittiğimiz yerlerde toplanan vatandaşlarla selamlaşırız, onların hal ve hatırını sorarız, dinleriz, önerilerini alırız. Bu şekilde kampanyamızı tamamlamış oluruz” yanıtını verdi.
Yıldırım, dün akşam Bahçelievler’de Eğitim-Bir-Sen’in toplantısında sendika üyesi öğretmenlerle de bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu’nun mağdur olduğu şeklindeki söylemlere değinen Yıldırım şunları kaydetti: “Mağdur 8.5 milyon işini gücünü bırakarak oy veren İstanbulludur. İstanbulluyu mağdur ettiler. Seçime hile karıştırarak, oy kaydırmaları yaparak, şaibeler yolsuzluklarla seçimi şaibeli hale getirdiler. Asıl mağdur oy veren herkes. Kimse mağdur hikayesi bize anlatmasın.”
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