"Yeni bir kampanya dönemindeyiz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"Yeni bir kampanya dönemindeyiz"
GeriGündem "Yeni bir kampanya dönemindeyiz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Damla GÜLER / İSTANBUL
12.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Yeni bir kampanya dönemindeyiz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Yeni bir kampanya dönemindeyiz"

CUMHUR İttifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, “Hiçbir zaman miting kararı alınmadı. 31 Mart artık geride kaldı. Artık yeni bir kampanya dönemindeyiz” dedi. İSTOÇ Büyük Camisi’nin konferans salonunda esnafla kahvaltıda bir araya gelen Yıldırım yaptığı konuşmada, İSTOÇ’un ülkeye değer katan bir site olduğunu söyledi.

ALNIMIZ AK BAŞIMIZ DİK

Yıldırım şunları söyledi: “Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürmeyiz. Teröristlerle asla aynı yolda yürümeyiz. PKK ile FETÖ ile iş yapmayız. Milletimizin desteği ile ne dediysek yaptık. Yine biz yaparız. İstanbul’u birlikte zenginleştireceğiz. Bütün bunları pazar günü bir televizyon programında, İstanbul için, ülkemiz için, Türkiye için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız”

Bu sırada vatandaşlardan birinin “İsmail Küçükkaya taraf” diye bağırması üzerine Yıldırım, “Kim olursa olsun, vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse, hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Alnımız ak, başımız dik. Bu milletin içinde ilk günkü gibi aynı şekilde gururla yürüyoruz” dedi.

BÜYÜK MİTİNG YOK

Gazetecilerin, “Cumhurbaşkanı’nın miting yapmaktan vazgeçtiği konuşuluyor?” demesi üzerine Yıldırım, “Miting yapacağım dedi de mi vazgeçti. Hiçbir zaman miting kararı alınmadı. 31 Mart artık geride kaldı. Artık yeni bir kampanya dönemindeyiz. Gereken tanıtım faaliyetlerini, kampanyada neye ihtiyaç varsa yaparız” diye konuştu.

“Miting olacak mı?” sorusuna da Yıldırım, “Şu an büyük miting programımız yok. Gittiğimiz yerlerde toplanan vatandaşlarla selamlaşırız, onların hal ve hatırını sorarız, dinleriz, önerilerini alırız. Bu şekilde kampanyamızı tamamlamış oluruz” yanıtını verdi.

Yıldırım, dün akşam Bahçelievler’de Eğitim-Bir-Sen’in toplantısında sendika üyesi öğretmenlerle de bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu’nun mağdur olduğu şeklindeki söylemlere değinen Yıldırım şunları kaydetti: “Mağdur 8.5 milyon işini gücünü bırakarak oy veren İstanbulludur. İstanbulluyu mağdur ettiler. Seçime hile karıştırarak, oy kaydırmaları yaparak, şaibeler yolsuzluklarla seçimi şaibeli hale getirdiler. Asıl mağdur oy veren herkes. Kimse mağdur hikayesi bize anlatmasın.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ölüm teknesiyle ilgili korkunç şüphe
Suriyelilere plaj yasağında yeni gelişme
TEM'de 'baltayla' dehşet saçmıştı... İstenen ceza belli oldu
İstanbul'da korkunç olay! Katili, cinayeti gören çocukları söyledi