Yeni Başkan Melih Gökçek'in o ifadesini çıkarttı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemindeki faaliyet raporlarında yer alan ilginç ifadeler yeni Başkan Mustafa Tuna döneminde kaldırıldı. 2016 ve önceki yıllara ait raporların zayıflıklar kısmında şu ifadeler bulunuyordu:

‘BENDEN SONRA TUFAN ANLAYIŞI’

“Gökçek yönetiminden önce belediye yöneticilerinin öngörüsüz ve sorumsuz davranışlarıyla borç batağı içerisine düşürülmesi. Bir başka deyişle Gökçek dönemi öncesi ‘benden sonra tufan’ anlayışıyla belediyenin yönetilmesi. Bir kısım personelin Belediye Başkanına karşı siyasi eğilimleri dolayısıyla kasıtlı olarak belediye projelerine yardımcı olmaması, takım ruhu eksikliği dolayısıyla inisiyatif alamaması.” Bu ifadeler Büyükşehir Belediyesi 2017 faaliyet raporundan çıkarıldı. Bu maddelerin yanı sıra “İç Kontrolün, Belediyemizde tam olarak uygulanamaması” ifadesinin de son rapordan çıkarıldığı görüldü.

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