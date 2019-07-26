Yeni Ay nedir? Yeni Ay'da ne yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni Ay nedir? Yeni Ay'da ne yapılır?
GeriGündem Yeni Ay nedir? Yeni Ay'da ne yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.07.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Yeni Ay nedir? Yeni Ay'da ne yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Ay nedir? Yeni Ay'da ne yapılır?

Yeni Ay, Ay'ın çeşitli evrelerinden biridir. Yeni Ay içerisinde bir dizi ritüeli barındırır. İsteklerinize odaklanmak için her ay birkaç dakika ayırıp yeni Ay ritüelinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu size zihin netliği sağlamanıza ve kalbinizi vaat ile doldurmanıza yardımcı olacaktır. Peki, yeni Ay nedir? Yeni Ay'da ne yapılır?

Yeni ay, astronomide Ay'ın evrelerinden ilki. Dünya'dan bakıldığında Ay ile Güneş aynı tutulum boylama sahip olduğunda meydana gelir. Ay, bu aşamada görünmezdir. Astronomik olmayan bağlamlarda yeni ay, Güneş ile kavuşumunun ardından Ay'ın görünür olan ilk hilalini ifade eder.

YENİ AY RİTÜELİ

Dolunay döngüsü eski yolların temizlenmesi için uygun bir zaman olsa da, yeni Ay evresi niyetlerinizi planlamak ve tohumlamak için en uygun zamandır. Fideler topraktan geçmeden ve güneş ışığına ulaşmadan önce bir süre gebelik süresi gerektirir. Bu aynı zamanda fikirlerimizi geliştirmek ve vizyonumuzun yüzleşmesi ve yeni gerçekliğimiz haline gelmesinin önünü açmak için de geçerlidir.

İsteklerinize odaklanmak için her ay birkaç dakika ayırıp Yeni Ay ritüelinize hazırlanın. Bu size zihin netliği sağlamanıza ve kalbinizi vaat ile doldurmanıza yardımcı olacaktır.

Hedef belirleme veya geleceğiniz için önceden planlama söz konusu olduğunda, başlamak için yeni aydan daha iyi bir zaman yoktur. Yüksek sesle veya kağıda yazılı olarak belirtilen niyetler ve özlemler, gücü elinde bulundurur, bu nedenle lütfen gerçekten istediğiniz şeyleri göz önünde bulundurmaya özen gösterin. 

Ek olarak, tütsü ve bitkiler, ritüelden önce havayı ve vücudunuzu temizlemenize yardımcı olur. Adaçayı özellikle yararlıdır ve uzun süredir Yerli Amerikalılar tarafından olumlu duygular davet ederken negatif enerji alanını temizlemek için kullanılmıştır. Uzun bulaşık çubukları çok iyi çalışır. Sadece bir ucu yakar ve alevler harika bir parıltı alana kadar üfler, sonra kokulu dumanın tadını çıkarırsınız.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İğrenç olay 14 yaşındaki kızın söyledikleriyle ortaya çıktı! 5 kişi tutuklandı
TSK ve MİT'ten operasyon! Erbil saldırısının azmettiricisi Kandil'de etkisiz hale getirildi
Yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu: 'İhanet içinde olanlar bedelini öderler'
Avrupa alarmda! Türkiye'ye de sıcak hava dalgası gelecek mi? İşte cevabı...