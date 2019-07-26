Yeni Ay nedir? Yeni Ay'da ne yapılır?
Yeni Ay, Ay'ın çeşitli evrelerinden biridir. Yeni Ay içerisinde bir dizi ritüeli barındırır. İsteklerinize odaklanmak için her ay birkaç dakika ayırıp yeni Ay ritüelinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu size zihin netliği sağlamanıza ve kalbinizi vaat ile doldurmanıza yardımcı olacaktır. Peki, yeni Ay nedir? Yeni Ay'da ne yapılır?
Yeni ay, astronomide Ay'ın evrelerinden ilki. Dünya'dan bakıldığında Ay ile Güneş aynı tutulum boylama sahip olduğunda meydana gelir. Ay, bu aşamada görünmezdir. Astronomik olmayan bağlamlarda yeni ay, Güneş ile kavuşumunun ardından Ay'ın görünür olan ilk hilalini ifade eder.
YENİ AY RİTÜELİ
Dolunay döngüsü eski yolların temizlenmesi için uygun bir zaman olsa da, yeni Ay evresi niyetlerinizi planlamak ve tohumlamak için en uygun zamandır. Fideler topraktan geçmeden ve güneş ışığına ulaşmadan önce bir süre gebelik süresi gerektirir. Bu aynı zamanda fikirlerimizi geliştirmek ve vizyonumuzun yüzleşmesi ve yeni gerçekliğimiz haline gelmesinin önünü açmak için de geçerlidir.
İsteklerinize odaklanmak için her ay birkaç dakika ayırıp Yeni Ay ritüelinize hazırlanın. Bu size zihin netliği sağlamanıza ve kalbinizi vaat ile doldurmanıza yardımcı olacaktır.
Hedef belirleme veya geleceğiniz için önceden planlama söz konusu olduğunda, başlamak için yeni aydan daha iyi bir zaman yoktur. Yüksek sesle veya kağıda yazılı olarak belirtilen niyetler ve özlemler, gücü elinde bulundurur, bu nedenle lütfen gerçekten istediğiniz şeyleri göz önünde bulundurmaya özen gösterin.
Ek olarak, tütsü ve bitkiler, ritüelden önce havayı ve vücudunuzu temizlemenize yardımcı olur. Adaçayı özellikle yararlıdır ve uzun süredir Yerli Amerikalılar tarafından olumlu duygular davet ederken negatif enerji alanını temizlemek için kullanılmıştır. Uzun bulaşık çubukları çok iyi çalışır. Sadece bir ucu yakar ve alevler harika bir parıltı alana kadar üfler, sonra kokulu dumanın tadını çıkarırsınız.
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