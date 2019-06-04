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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.06.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Tek tip askerlikte son durum

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Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Tek tip askerlikte son durum

Yeni askerlik sistemi, gündemdeki yerini koruyor. Konuya dair açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, ‘Ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık.’ demişti. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? İşte, tek tip askerlikte son durum

TBMM Genel Kurulu gündemine alınan askerlik sisteminde değişiklik öngören yasa teklifi ile ilgili AK Parti ve muhalefet partilerin grup başkanvekilleri, geçtiğimiz günlerde Meclis'te bir araya geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, görüşlerini paylaştı. Muhalefet partilerin grup başkanvekilleri, teklifin bayram sonrasına bırakılması ile ilgili önerilerini dile getirdi. CHP, askerlik sistemini tamamen değiştirecek önemli bir değişikliğin aceleye getirilmesinin yanlış olacağını, daha geniş değerlendirerek, muhalefetin de katkısı alınarak düzenlenin yasalaşmasını talep etti.

İYİ Parti ise teklifin yasalaşması halinde kışlada olan yaklaşık 130 bin askerin terhis olacağına dikkat çekerek, bunun güvenlik zafiyeti yaratabileceğine işaret etti. MHP de 130 bin askerin bir anda terhis edilmesinin bayram tatilinde artacak trafik yoğunluğunu daha da artırabileceğine dikkat çekti.

BAYRAM SONRASINA KALDI

Bunu üzerine teklifin görüşmelerinin Ramazan Bayramı sonrasına bırakılması kararlaştırıldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yasa teklifi Meclis'e sunulduğu gün komisyona havale edildi. Çok çabuk geçti. Temelde yasa değişiklikleri muhalefet partililerin değerlendirmeleri alınarak görüşülür. 1920'den beri askerlik kanunu ilk kez değişiyor, çok önemli bir değişiklik. Bütün bu değerlendirmeleri yaptığımızda, yasanın bayram sonrasına kalmasına muhalefet partilileri ile ortak karar aldık. Bu sürede muhalefet partileri de kendi değerlendirmelerini yapacaklar, ortak katkıları sunmak için hazırlık yapacaklar. 11 Haziran salı günü teklifi görüşmek üzere muhalefet ile uzlaşarak anlaştık" dedi.
31 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında bayram tatiline girecek olan Meclis’in, İstanbul seçiminin yenileneceği 23 Haziran'a kadar çalışmalarına ara vereceği planlanmıştı. Bu durumda Meclis'in bayram sonrası yeniden çalışma kararı alacağı belirtildi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir televizyon programında askerlikte yeni sistemi anlattı.

Askerlik görevini çeşitli sebeplerle erteleyen 2 milyon 200 bin gencin olduğuna dikkati çeken Akar, her sene yaklaşık 700 bin gencin de askerlik çağına geldiğini anlattı. Akar, bunların uygun bir şekilde askerlik hizmetlerini yapmalarına çalıştıklarını, yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söyledi.

Bedelli ücretine (30 bin lira civarında) yönelik söylemlere ilişkin Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Üniversitelerden destek alarak yaptığımız projeksiyonlarda 15 bin lira alırsak ne olur, 20, 30, 40, 50 bin alınırsa ne olur diye birtakım örneklemeler yapıldı. Hem bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması hem gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi hem de ülkemizin ve milletimizin savunma ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi için nasıl yapılabilir denildiğinde, en optimal rakam olarak 30 bin lira bulundu. Bu da devamlı tartışma konusu olmasın diye yapılan çalışmalarla kurala bağlandı. Genel ifade olarak söylemek gerekirse bir asteğmenimizin aldığı takriben 5 bin liralık maaşın 6 katı. Bu artık bir tartışma olmayacak, asteğmen maaşı artıkça bu da artacak."

Bakan Akar, "Yeni sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir zafiyet yaratmayacağını çok net şekilde söyleyebilir misiniz?" sorusunu, "Gayet tabii. Bu konu çok ayrıntılı bir şekilde bütün komutan arkadaşlarımla beraber ilgili subay, astsubaylarla, kıtalardaki arkadaşlarımla beraber konuşulup, görüşülüp belli nitelikleri, esasları koruyacak bir şekilde yapıldı. Bunlar için de yeterli bir sistem." şeklinde cevapladı.
Sistemin kendi kendine yeteceğini ifade eden Akar, "Bedelli olarak ödenecek paralar başka yere gitmeyecek. Birinci altı ayda harçlık, ikinci altı ay 2 bin lira civarında maaş alacaklar. Gerçekten seçenekleri geniş. Esasta herhangi bir şekilde değişiklik yapılmayacak. Esasa herhangi bir zarar vermeyecek, ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık." diye konuştu.

 

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