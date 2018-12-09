Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkıyor? Askerlik süresi düşüyor mu?

Askerlik süresi kısalacak mı sorularıyla hemen her gün vatandaşların gündeminde yer alan yeni askerlik sistemi hakkında bazı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni askerlik sistemi adı altında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından detaylandırılmaya devam edilen konuyla ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan da değerlendirmelerde bulundu. İşte, askerlik sistemi hakkında bazı bilgiler

ASKERLİK SÜRESİ KISALACAK MI?

Yeni askerlik sistemi ve askerlik süresinin kısalacağı konusunda bazı detaylar kulislerde yer bulmaya devam ediyor.

Gazetemiz yazarı Uğur Ergan'ın haberine göre; Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanısıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.

Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.

BAZI MESLEKLERE ESNEKLİK



Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.



BAKANLIKLARA SORULACAK



Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.