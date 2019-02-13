Tek tip askerlik yasasıyla ilgili son durum ne? MSB'den son gelen Yeni Askerlik Sistemi açıklaması

Tek tip askerlik ya da resmi mercilerde ele alınan adıyla yeni askerlik sistemi hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığı askerlik sistemi için detaylar belirginleşiyor. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 12 ŞUBAT SALI GÜNÜ AÇIKLAMA YAPTI

Gündemdeki son olayları ele alan bakanlık yetkilileri, yeni askerlik sistemine de değindi. İşte, MSB'den yapılan o açıklama;

"Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"YEDEK ASTSUBAYLIK SİSTEMİ"

Yazarımız Nuray Babacan, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında bazı detaylara yer verdi. İşte, yedek astsubay sistemi, sigorta ve ücret gibi detayların yer aldığı o bilgiler;

- Askerlik görevini yapacakların sayısına bağlı olarak zaman zaman başvurulan bedelli askerlik, bundan sonra sistemin bir parçası olacak. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, bunun için bir aylık temel askerlik görevini yerine getirecek. Temel askerlik eğitimi sadece bedelli askerler için değil, tüm diğer gruplar içinde bir ay olarak öngörülüyor.

- Bedelli askerlik yapacaklar, o yıl için belirlenen bedeli ödeyecek ve daha önceki uygulamaların aksine yaş sınırı olmayacak. Bu konuda, askerlik görevini yapmak için konulan genel yaş sınırları geçerli olacak. Bir aylık eğitimin son aşamasına gelenler o aşamada bedelliyi tercih edebilecekler. Bu sürenin sonunda parasını yatıran terhis olabilecek. Bedelli askerliğin ücreti, her yıl yeniden belirlenecek. Bunun için farklı oranlar üzerinde duruluyor. Bunun, asgari ücret veya yedek subaya verilen maaşa endekslenerek, katları olarak yapılması seçenekler arasında bulunuyor.

- Yeni sistemde, üniversite mezunlarının, askerlik hizmetini yapmalarında üçüncü bir seçenekleri bulunacak. TSK, her dönem yedek subay ihtiyacını belirleyecek. Bu ihtiyacın dışında kalan üniversite mezunları isterlerse 6 ay kısa dönem er olarak askerlik yapacak. Bu sisteme ilave olarak üçüncü bir seçenek yaratıldı. Yedek astsubaylık sistemi getiriliyor. Buna göre, yedek subay olamayan veya 6 ay er olarak askerlik yapmak istemeyenler isterlerse yedek astsubay olacak. Yedek astsubayların görev tanımları yapılacak ve yedek subaylardan daha az ücret alarak askerliklerini tamamlayabilecekler. Yedek astsubaylık süresi de yedek subaylarla aynı olacak. Bu süre şimdilik 12 ay olarak düşünülüyor.

- Dövizli askerlik sisteminin mevcutta olduğu gibi uygulanmasına devam edilmesi planlanıyor. Lise mezunları için askerlik süresi 9 veya 12 ay olarak tartışılıyor. Bir mesleği olanlar veya meslek lisesi mezunlarına asgari ücret karşılığında askerde mesleklerini sürdürmeleri veya eğitim almaları olanağı sağlanacak. Askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortası, eş ve çocuklarını da kapsayacak.