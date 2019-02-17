Yeni askerlik sistemi hakkında son durum ne? Askerlik süresi düşecek mi?
Yeni askerlik sistemi hakkında son durum, yüz binlerce kişi tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer almaya devam ediyor. Askerlik çağı yaklaşmış olan gençler, yeni askerlik yasası hakkında bir gelişme yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.
Tek tip askerlik yasası ne zaman gelecek sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni askerlik yasası hakkında oldukça kapsamlı bir açıklama geldi. İşte, yapılan açıklamalar;
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASKERLİK AÇIKLAMASI
Ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Şimdi bu çalışmayı milletimizle paylaşmak istiyorum.
Yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordu ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor.
2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise yine, burada yeni bir adım atıyoruz, ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz.
Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.
Lise ve altı mezunları için 6 ay artı 6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz.
Bir aylık eğitimini tamamlayıp beş aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler.
Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.
Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli er erbaş kadrosuna geçiş için müracaat edebilecekler.
Yurtdışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek.
Bunun yanında bedelli askerliğe gelince, dövizli askerlikle bedelli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. O zaman dövizli askerlikte kur neyse aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek.
Şimdi asıl değişikliğe geliyorum. Bugüne adar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere, kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir "çıkacak mı çıkmayacak mı" böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek.
Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanalar bir aylık temel askerlik eğitimlerini ardından terhis edilecekler. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak.
Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.
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