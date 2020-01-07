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Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:50,Son Güncelleme:/

Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman yapılacak?

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Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman yapılacak?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin bu yılki 1'inci dönem yeminli mali müşavirlik sınavlarının ne zaman yapılacağı konusunda bilgi verdi. Gözler şimdi sınavların yapılacağı tarihte. Peki, yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman yapılacak?

Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin bu yılki 1'inci dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek. İşte, söz konusu sınavlar hakkında tüm ayrıntılar...

Birliğin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ilk kez sınava başvuracak adayların 31 Aralık 2019 itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Sınava ilk kez katılacaklar için son başvuru tarihi 31 Ocak, tekrar katılacaklar için 16 Mart olarak belirlendi.

Sınavlar, 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak.

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