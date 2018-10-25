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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hurriyet.com.tr / AA
25.10.2018 - 20:40, Son Güncelleme:

Yelken yarışlarına rüzgar engeli

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Yelken yarışlarına rüzgar engeli
Teknelerle Leros Limanı’na yanaşan yarışmacıların gün boyu eğlenceli vakit geçirdikleri öğrenildi.

"The Bodrum Cup" yelken yarışlarının Leros-Datça etabının, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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  • 1500 Türk, Leros Adasında mahsur kaldı
  • 1500 Türk, Leros Adasında mahsur kaldı
  • 1500 Türk, Leros Adasında mahsur kaldı
  • 1500 Türk, Leros Adasında mahsur kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen "The Bodrum Cup" yelken yarışlarına olumsuz hava koşulları engel oldu. Leros-Datça arasında yapılması planlanan yarışlar iptal edildi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, Leros-Datça etabını bazı küçük teknelerin sıkıntı yaşamaması için iptal ettiklerini söyledi.

Yelken yarışlarına rüzgar engeli

HERKES BURADA SEVE SEVE KALDI

Hava çok sert olduğu için Leros'tan çıkış yapmadıklarını ifade eden Aras, "Çünkü yarışımız güvenli olmazdı. Bodrum Cup bir festivaldir. Hepimiz çok eğleniyoruz, çok keyif alıyoruz. O yüzden herhangi bir tehlike arz etmemesi için buradayız." dedi.

Yelken yarışlarına rüzgar engeli

Leros'un kendileri için çok önemli bir yer olduğunu belirten Aras, "Yarın sabah buradan start alıp Gümüşlük'e gideceğiz. Bu havada yelken açmak mümkün ancak yarışa katılan bazı küçük tekneler olduğu için yarışmacıları tehlikeye atamazdık. Herkes burada seve seve kaldı, çünkü burası çok hoş. Burada evimizde gibiyiz, keyfimiz yerimizde." diye konuştu.

"TEKNELER GÜVENLİ YERDE"

Etkinliği izlemek için Yunanistan'da bulunan Hürriyet muhabiri Banu Şen ve ünlü popçu Bengü de adada bulunan isimler arasında.

Konuyla ilgili bilgi veren Banu Şen, teknelerin güvenli bir yerde olduğunu ve  adadakilerin cuma günü Bodrum'a döneceklerini aktardı.

Yelkencilere Leros Adası'nda rüzgar engeliBodrum’dan Yunanistan’ın Leros Adası’na giden 160 tekne ve bin 500 kişi fırtına nedeniyle adada mahsur kaldı. Ünlü popçu Bengü'nün de mahsur kalanlar arasında olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

 

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