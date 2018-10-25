Yelken yarışlarına rüzgar engeli
"The Bodrum Cup" yelken yarışlarının Leros-Datça etabının, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Bu yıl 30'uncusu düzenlenen "The Bodrum Cup" yelken yarışlarına olumsuz hava koşulları engel oldu. Leros-Datça arasında yapılması planlanan yarışlar iptal edildi.
The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, Leros-Datça etabını bazı küçük teknelerin sıkıntı yaşamaması için iptal ettiklerini söyledi.
HERKES BURADA SEVE SEVE KALDI
Hava çok sert olduğu için Leros'tan çıkış yapmadıklarını ifade eden Aras, "Çünkü yarışımız güvenli olmazdı. Bodrum Cup bir festivaldir. Hepimiz çok eğleniyoruz, çok keyif alıyoruz. O yüzden herhangi bir tehlike arz etmemesi için buradayız." dedi.
Leros'un kendileri için çok önemli bir yer olduğunu belirten Aras, "Yarın sabah buradan start alıp Gümüşlük'e gideceğiz. Bu havada yelken açmak mümkün ancak yarışa katılan bazı küçük tekneler olduğu için yarışmacıları tehlikeye atamazdık. Herkes burada seve seve kaldı, çünkü burası çok hoş. Burada evimizde gibiyiz, keyfimiz yerimizde." diye konuştu.
"TEKNELER GÜVENLİ YERDE"
Etkinliği izlemek için Yunanistan'da bulunan Hürriyet muhabiri Banu Şen ve ünlü popçu Bengü de adada bulunan isimler arasında.
Konuyla ilgili bilgi veren Banu Şen, teknelerin güvenli bir yerde olduğunu ve adadakilerin cuma günü Bodrum'a döneceklerini aktardı.
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