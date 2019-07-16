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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Yedek astsubay alımı için başvuru nasıl yapılır? Yedek astsubay şartları nelerdir?

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Yedek astsubay alımı için başvuru nasıl yapılır? Yedek astsubay şartları nelerdir?

Yedek astsubay alımı için başvuru işlemleri E-Devlet ve askerlik şubeleri aracılığıyla alınmaya başlandı. Belirli şartları karşılayan vatandaşların başvuruda bulunabileceği yedek astsubay başvurusu, internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, yedek astsubay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Yedek astsubay alımı için başvuru işlemini sorgulamaya başlayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İki yıllık meslek yüksek okullarından mezun olan vatandaşların başvurabileceği yedek astsubay alımı için belirli koşullar yer alacak. Peki, yedek astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KİMLER YEDEK ASTSUBAY OLABİLECEK?

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

YEDEK ASTSUBAY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2019’da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019’a (dahil) kadar yoklamalarını yaptıracak.

Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

2020 yılında silahaltına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler 16 Temmuz-31 Aralık 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

YEDEK ASTSUBAY BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

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