Yedek astsubay alımı için başvuru nasıl yapılır? Yedek astsubay şartları nelerdir?
Yedek astsubay alımı için başvuru işlemleri E-Devlet ve askerlik şubeleri aracılığıyla alınmaya başlandı. Belirli şartları karşılayan vatandaşların başvuruda bulunabileceği yedek astsubay başvurusu, internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, yedek astsubay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yedek astsubay alımı için başvuru işlemini sorgulamaya başlayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İki yıllık meslek yüksek okullarından mezun olan vatandaşların başvurabileceği yedek astsubay alımı için belirli koşullar yer alacak. Peki, yedek astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KİMLER YEDEK ASTSUBAY OLABİLECEK?
Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.
Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.
Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.
YEDEK ASTSUBAY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2019’da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.
2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.
İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019’a (dahil) kadar yoklamalarını yaptıracak.
Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.
2020 yılında silahaltına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler 16 Temmuz-31 Aralık 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.
YEDEK ASTSUBAY BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle