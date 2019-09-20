YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı | YDUS sonuç sorgulama sayfası
YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) sınav sonuçlarına online sistem üzerinden ulaşabilirler. İşte, YDUS sonuç sorgulama sayfası
23 Aralık 2018 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2018-YDUS) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Testinde yer alan bazı soruların iptali talebiyle açılan davalar neticesinde; Ankara 7. İdare Mahkemesi davaların reddine hükmetmiştir. Bu itibarla, 2018-YDUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları testinin değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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