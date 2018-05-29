Yazar Erikli'nin öldürülmesi davasında karar çıktı

İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Sinem Koç ile Beki İkala Erikli’nin eşi Erdal Erikli ve ağabeyi David Çukran katıldı.

“O KADIN BENİ HASTA ETTİĞİ İÇİN BÖYLE BİRŞEY YAPTIM”

Koç mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında şunlara yer verdi: “Bu suçu işledim ama o kadın enerji alanımı açtı, kapanmıyor. Enerji alanım açık olduğundan geceleri uyuyamıyorum. Hepsi o kadının yüzünden. Her okuduğum şeyden mesajlar çıkartmaya başladım. Her duyduğum şeyin meleklerden geldiğini düşünüyordum. Psikolojim bozulmuştu. O kadın kitaplarında hep ‘ölüm yok’ diye yazıyordu. Beni çok etkiledi. Her şeyin düşüncelerimizle alakalı olduğunu düşünmeye başladım. O kadın beni hasta ettiği için böyle bir şey yaptım. Enerji alanımdan dolayı fazla yaşayacağımı düşünmüyorum. Bedenim ve ruhum birbirinden ayrıldı. Bunu o kadın yaptı. Geceleri yatamıyorum. Kendimi öldürmeyi düşündüm. İntihar girişiminde bulundum. Yaşayabilecek durumda değilim. Meleklerden mesaj geliyor zannediyordum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum.”

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme Sinem Koç’u, Beki İkala Erikli’yi “Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Koşulları oluşmadığı gerekçesi ile Koç’un cezasında indirim ve artırım yapmadı. Mahkeme ayrıca Koç’u, “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan da bir yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırdı.