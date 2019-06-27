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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.06.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Yayaya geçiş hakkı vermeyen bin 603 sürücüye ceza

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Yayaya geçiş hakkı vermeyen bin 603 sürücüye ceza

Türkiye genelinde yaya önceliği konusunda gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 514 yayaya ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkını vermeyen bin 603 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olduğu anımsatılarak, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde yaya öncelikli trafik kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Gerek yayaların, gerekse sürücülerin yaptığı kural ihlallerinin önüne geçilmesi, trafik ve yaya güvenliği ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla Türkiye genelinde yaya önceliği konusunda özel denetimler yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bin 372 ekip ve 2 bin 530 personelin katılımıyla yapılan denetimde; yaya geçiş kurallarına uymayan 514 yayaya, ışıksız yaya geçitlerinde yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyen bin 603 araç sürücüsüne gerekli cezai işlem uygulanarak, eksikleri tespit edilen 233 araç ise trafikten men edildi.

Türk Polis Teşkilatı olarak, yaya ve sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimlerin, 'Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın' sloganıyla ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız."

GEÇEN YIL BİN 484 YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, geçen yıl yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden 6 bin 675 kişiden bin 484'ünün yayalardan oluştuğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:
"Yayaya çarpma şeklindeki bu kazalar incelendiğinde; yayaların yaya geçidi bulunduğu halde geçiş için bu alanları kullanmadığı, ışıklı kavşaklarda ışıklara uymadığı; araç sürücülerinin ise ışıksız kavşaklarda yaya geçitlerinden geçmekte olan yayalara ilk geçiş hakkını ve önceliğini vermedikleri, yaya geçitleri öncesinde hızlarını azaltmadıkları tespit edildi."

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