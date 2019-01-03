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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.01.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Yaya geçidinde dehşet anları!

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Yaya geçidinde dehşet anları!

Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafatasında kırıklar bulunan 4 çocuk babası, 5 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi verirken, kaza anı saniye saniye çevrede bulunan bir işyerinin kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi’nde meydana geldi. Trabzon’dan, Bursa’ya çocuklarını ziyarete gelen Salih Akyüz’e (63), yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan Akyüz, yere düştükten sonra da metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Akyüz’ün kaza anı saniye saniye çevrede bulunan bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Salih Akyüz’ün yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada yanından başka bir aracın geçtiği, daha sonra yaya geçidinde ilerleyen Akyüz’ün yolun ortasına geldiğinde, hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

Babasının geçirdiği kazayı anlatan Cengiz Akyüz, "Babam, bir Alışveriş marketinden çıkarak metro istasyonuna gitmek istediği sırada, bir araç hızını kesmeyerek yaya yolu üzerinde babama çarptı." diye konuştu.

B abasının şehir dışından geldiğini ifade Akyüz, "Babam şehir dışından geldi o sıra. Olaydan sonra bize hastaneden irtibat sağlandı. Hastane babamın trafik kazası geçirdiğini, yoğun bakımda olduğunu söyledi, bizim olaydan böyle haberimiz oldu. Hastamızın kafa travması var, kafatasında kanama ve kırıklar var. Bundan dolayı koma halinde şuanda. Uyandıktan sonra beyindeki hasar durumu netleşecek. Kaza yerinde daha önce de böyle kazalar yaşanmış. Birçok kaza olmuş kavşak şikayet edilmiş ama herhangi bir önlem alınmamış. Yetkililerin buraya bir önlem almasını istiyoruz" dedi.

Babasına çarpan otomobil sürücüsünün serbest bırakıldığını söyleyen Akyüz, "Sürücü bir gün gözaltında kalıyor, mahkemeye çıkıyor ve çıktığı gün denetim serbestlikle salıveriliyor. Biz şikayetçi olacağız ama nihai kararı sağlığına kavuşursa babamın vermesini istiyoruz. Bunu bekleyeceğiz ama kötü bir durum olursa biz şikayetçi olacağız" diye konuştu.

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