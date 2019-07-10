Yavuz’a da SİHA kalkanı
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz da silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve Türk F-16’larının koruması altında. Yavuz’a ayrıca TCG Barbaros fırkateyni eşlik ediyor.
TÜRKİYE’nin Fatih’ten sonra Doğu Akdeniz’e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz da, üstün keşif ve gözetleme olanağına sahip silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından koruma altına alındı. Hafta sonunda KKTC’nin Karpaz Yarımadası açıklarına ulaşan ve bölgenin güney kesimlerinde sondaj çalışması yapmak için demir atan Yavuz, dün sabah erken saatlerden itibaren “TCB809” kodlu Bayraktar SİHA’sının havadan korumasına girdi. Bölgeye ilk giden Fatih de Türk SİHA’sı koruması altında.
Türkiye’den havalandıktan sonra Karpaz açıklarına kadar ulaşan SİHA, dün öğle saatlerine kadar Yavuz’a havadan koruma kalkanı yaptı. SİHA öğleden sonra KKTC’nin Batı kesimlerine doğru yönelerek bölgede bulunan Fatih sondaj gemisini de koruma altına aldı. Bayraktar, daha sonra belirli aralıklarla KKTC’nin Batı ve Doğu kesimleri arasında uçuş gerçekleştirdi.
‘BARBAROS’ DA EŞLİK EDİYOR
Yavuz, KKTC’nin verdiği yetki uyarınca bölgede 2.5 ay kalarak kazı yapacak. Yavuz’a Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın TCG Barbaros fırkateyni de eşlik ediyor. SİHA’ların yanı sıra kimi zaman helikopterler ve F-16’lar da Fatih ve Yavuz için hava kalkanına destek veriyor. Donanma gemilerine anında canlı veri gönderen SİHA’lar ayrıca KKTC ve Türkiye karasularının ihlal edilmesine karşı ve mültecilerin denizde kaçak yollardan taşınmasını önlemede de aktif rol alıyor.
RUSYA: TEDİRGİN İZLİYORUZ
AB’den sonra Rusya da Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini bölgeye yollamasına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri’nin yazılı açıklamasında özetle şöyle dendi: “Kıbrıs ekonomik münhasır bölgesine Türkiye’nin ikinci gemiyi göndermesini tedirginlikle izliyoruz. Kıbrıs’ın egemenliğinin çiğnenerek adada adil ve kalıcı barış sağlanamayacağını düşünüyoruz. Problemin diplomasiyle tarafların birbirinin çıkarlarına saygı göstererek çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.” (Nerdun HACIOĞLU)
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