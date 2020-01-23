Yavaş, Hürriyet’e açıkladı... Makamdaki sağır oda

Yavaş, hem başkanlık koltuğuna oturduktan bugüne kadar yaptıklarıyla hem de siyasi tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunurken belediye başkanlığı makamındaki, “sağır oda” hakkındaki bilgileri de ilk olarak Hürriyet ile paylaştı. Yavaş’ın mesajlarını özetle şöyle aktarabilirim:

FİLMLERDEKİ GİBİ

“(Makam odasının arkasından çıkan oda) Makam odasının arkasında bir oda var. Düğmeye basıyorsunuz filmlerdeki gibi açılan kapı yapılmış. İçeride bir oda var, oradan lavaboya geçiyorsunuz. Sol tarafta da ikinci bir oda var, tamamen kapalı, oradan da koridora gizli çıkış yapabiliyorsunuz. Ama iki odanın arasında bir tane odacık var. Bu odada ışık yok, elektrik düğmesi yok. Küçücük kutu gibi bir oda. Ses yalıtımlı bir oda. Bir belediye başkanının böyle odaya niye ihtiyacı olur?

- RANT ALAN 15-20’Yİ GEÇMİYOR: (Ankara’da tartışılan imar artışları) Gelişmiş ülkelerde imar planları bir kez yapılır ve mümkün olduğu kadar bozulmaz. Ankara’da birden bire eli çantalı şahıslar villa sitelerini gezmeye başladılar. Dediler ki; ‘Bu villalar eskidi gelin kaldırıp buralara gökdelen dikelim, bunun karşılığında size bir yerine iki daire verelim’. Siz bir talepte bulunurken oraya zaten kaç kat yapılacağı bellidir. Eğer bunu değiştirmek istiyorsanız bu değişime İmar Müdürlüğü’nün olur vermesi, planının yapılması, Belediye Meclisi’nden geçmesi lazım. Ankara’da 20 bin müteahhit var, rant alan 15-20’yi geçmiyor.

- FETÖ’NÜN GELİR KAYNAĞI: Çukurambar’a baktığınız zaman yüksek katlıları yapanların tamamının bugün FETÖ’den yurtdışında olduğunu görürsünüz. FETÖ soruşturmalarında dosyalara girdi; FETÖ’nün gelir kaynağı nedir diye sorulduğu zaman Ankara’daki imar artışlarıdır. Bu kayıtlara girdi. Bugüne kadar bu konuda Melih Gökçek’in ifadesi alınmadı. Hep aynı şahıslara, aynı avantajlar sağlanmış. Biz mahkeme kararlarına uyacağız. Mustafa Tuna’nın da uymadığı mahkeme kararı yok. Uymamak zaten suç.

SÜRE DOLUNCA CEZA VE YIKIM

- SİNAN AYGÜN VE TOGO KULELERİ: TOGO olayı mahkemenin bozduğu bir iştir. Mahkeme bozmasaydı bizim TOGO diye bir derdimiz yoktu. Benim Sinan Aygün’le bir derdim yok. Mahkeme kararının uygulanacağını anlayınca bu tür yollara tevessül etti. Hukukun işleyip işlemediğini görmek istiyorum. 30 günlük süre dolduktan sonra orası ruhsatsız hale geliyor. Belediye Encümeni’ne ceza kesilmesi ve yıkım için başvuracağız.

- İSTANBUL’UN SUYUNU KOKUTTUK: (Cumhurbaşkanı’na sunduğu dosya) Tatlar Arıtma Tesisi, Polatlı ve Gölbaşı’nın su işleri ve DSİ’nin taşkın riski için belirlediği işler için Cumhurbaşkanına Ankara’daki acil işlerle ilgili dosya sundum. 2010’dan beri Tatlar su arıtamıyor. Arıtamayınca Ankara Çayı’na, oradan Sakarya’ya gidiyor. Sakarya’dan da İstanbul Anadolu Yakası su alıyor. İstanbul’un içtiği su üç yıl boyunca bizim yüzümüzden koktu.