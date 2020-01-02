Yatılı kursta dayak iddiası
Rize'de yaşayan S.K. adlı vatandaş CİMER’e gönderdiği ihbarda, Güneysu ilçesi Kıbledağı Erkek Kuran Kursu’nda çocukların fiziksel şiddete maruz kaldığını ileri sürdü.
Kursta ders veren Y.F. ve R.K. adlı hocaların çocukları dövdüğünü iddia etti. Bir çocuğun kulağının R.K. tarafından koparılacak şekilde çekildiğini, yüzünün Y.F. tarafından yaralandığını savundu. Şikâyetçi S.K., Güneysu Müftülüğü’ne de başvurduğunu, ismine ulaşan şüphelilerin “Dilekçeni geri çek” diye kendisini tehdit ettiğini de öne sürdü. S.K., “Daha fazlasını, o kursta yatılı kalan yüzlerce öğrenci yaşıyor” dedi. Güneysu Müftüsü Abdulkerim Çelik ise “Çocuklar kendi arasında oynarken, kulakta yara oluşmuş. Bizzat yurda gittim, hocaları çıkararak çocuklara sordum. Böyle bir durum yokmuş” dedi.
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