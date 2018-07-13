Yassıada'ya su pozu

Şahin ve Uysal, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanıp idama mahkûm edildiği Yassıada’daki çalışmaları yerinde inceledi. 2012 yılında sit alanı olmaktan çıkarılıp, “Kongre merkezi, otel ve müzeden oluşacak” düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”na dönüştürülen Yassıda’da 2015 yılında inşaatına başlayan projenin yatırım ve işletmesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı GTİ Şirketi tarafından üstlenilmişti. Çalışmalar hakkında bilgi alan İBB Başkanı Uysal, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada “Demokrasi tarihinin kara sayfası olan Yassıada, bundan sonra hatıralarda demokrasi ve özgürlükler adası olarak yer alacak” ifadesine yer verdi.



