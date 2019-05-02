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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
02.05.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Yaşlı kadın öldü... Para ve altınları ortada kaldı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Yaşlı kadın öldü... Para ve altınları ortada kaldı

Adana’da yaşayan Hanım Sağlam 3 yıl önce öldü. Sağlam’ın ölümünden 1,5 yıl sonra evinin bahçesinde duran çekyatta altın ve para bulundu. Savcı, söz konusu para ve altınların Sağlam’ın mirasçısı olan iki kardeşine verilmesini talep etti. Hakim, ‘Altınlar ve para Sağlam’ın ölümünden 1,5 yıl sonra bulundu’ diyerek talebi geri çevirdi. Savcı ve hakim arasındaki anlaşmazlık sonrası dosyaya bakan Adana Bölge Adliye Mahkemesi, ‘eksik inceleme yapıldı’ diyerek mahkemenin kararını bozdu.

HANIM Sağlam, Adana Seyhan’da bulunan evinde 5 Kasım 2016 günü 81 yaşında öldü. Eşini ise bundan 20 yıl önce kaybeden Sağlam’ın çocuğu da yoktu. 11 Haziran 2018 günü saat 19.00’da, Bağlar Polis Merkezi Amirliğine bir ihbar geldi. Gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri verilen adrese gitti. Gidilen adres, Hanım Sağlam’ın yaşadığı bahçeli evdi. Polis tutanağına göre, bahçede bulunan çekyatın hemen yanında 2.700 TL ile 139,90 gram ağırlığında olan 7 bilezik bulundu. 

Polis, bulunan eşyaları ile ilgili savcılığa bilgi verdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bulunan eşyaların suça konu olmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi. Savcılık para ve altınların mirasçılara verilmesi için Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderdi. 

MAHKEME TALEBİ RET ETTİ

Mahkeme 13 Kasım 2018’de verdiği kararla, savcılığın talebini geri çevirdi. Mahkemenin ret kararında ise özetle şöyle denildi: “Muris (miras bırakan) 5 Kasım 2016’da vefat etti. Para ve altınlar ise 11 Haziran 2018’de bulundu. Vefat tarihi ile, eşyaların bulunduğu tarih aralığında ev kiraya verildi. Para ve altınlar evin önündeki bahçede gelişi güzel bulunmuş. Herhangi özel bir yere saklanmamış. Dolayısı ile, muris ile eşyalar arasında illiyetliğin kurulması mümkün değil.”

Yaşlı kadın öldü... Para ve altınları ortada kaldı

 Hanım Sağlam'ın hayatını kaybettiği ev harabe halde duruyor.

SAVCI SÜREYİ KAÇIRDI

Savcılık bu karara 4 Aralık günü itiraz etti. Ancak mahkeme, savcılığın yaptığı istinaf başvurusunun yasal süre içinde yapılmadığına işaret ederek istinaf talep dilekçesini geri çevirdi. 

KARAR YASAYA UYGUN DEĞİL

Savcılığın yanı sıra Sağlam’ın kardeşi M. Ali Karakuş (74) da mahkemenin kararına itiraz etti. Karakuş’un avukatı İbrahim Aycan, dilekçesinde, mahkemenin gerekli incelemeyi yapmadığı verilen kararın ise usul ve yasaya aykırı olduğu kaydetti.

EKSİK İNCELEME YAPILDI

Dosyaya bakan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. 20 Mart tarihli bozma kararında özetle şöyle denildi: “Mahkeme, Hanım Sağlam’ın mirasçıları ile kendisinden kalan evde kiracı olarak bulunan öğrencilerin kimler olduğunu tespit etmeli. Talebe konu para ve altınların miras bırakana ait olduğu tespit edildiğinde, mirasçılara teslimi sağlanmalı."

KİRACILARI DA BULUN 

Bozma kararı sonrası dosyaya yeniden bakan Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, taraflara tebligat yapılmasına karar verdi. Mahkeme 16 Nisan tarihli kararında, emniyete de yazı yazılarak, altın ve paraların bulunduğu evde kiracı olarak kalanların tespit edilmesi istedi. Duruşma için Haziran ayı ortasına gün verildi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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