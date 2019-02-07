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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
07.02.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Yaşlı adam kızının arabasını kaçırdı! Bahçelievler'de dehşet anları

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İSTANBUL Bahçelievler’de 75 yaşında bir adam kızının otomobiliyle dehşet saçtı. Kızının aracıyla çarptığı bir öğrenciyi metrelerce sürükleyen yaşlı adam okulun duvarına ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Yaşanan dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay Bahçelievler’de sabah saatlerinde meydana geldi. Yaşlı ve hasta olduğu iddia edilen bir adam kızının arabasını gizlice alarak yola çıktı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden 75 yaşındaki adam, sokak içerisinde okula gitmeye çalışan öğrencilerin arasına daldı. Bir öğrenciye çarpan adam çocuğu metrelerce sürükledi. Daha sonra hızını alamayan yaşlı adam okulun duvarına ve burada bulunan doğalgaz kutusuna çarptı ve duvara asılı bir şekilde durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar hemen çocuğun ve yaşlı adamın yardımına koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuğu ve yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

“OKULA GİDEN BİR ÇOCUĞA ÇARPMIŞ”

Öte yandan kaza sırasında iş yerinde çalışan ve duydukları ses ile dışarıya çıktıklarını belirten bir görgü şahidi “Biz içeride çalışıyorduk ses duyduk ve dışarı çıktığımız da yaşlı bir dayı buraya çarpmıştı. Kamera görüntülerinde de var okula giden bir çocuğa çarpmış ama çocuğun durumu iyiydi. Burada elektrik direği ve benim aracımla birlikte iki araç vardı.

Vuran kişiyi tanımıyoruz hastaydı. Kızı daha sonra geldi izinsiz almış ondan da. Şükür ki burada ki direğe çarpmamış ve doğalgaz kutusu patlamadı. Sokakta çocuklar vardı ama birine çarpmış onu da altına almamış sadece sürüklemiş” dedi.

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