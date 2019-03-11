Yaşam vadileri üreteceğiz
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Belgrad Ormanı’nda dün sabah yürüyüşü yaptı.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve partililerin de katıldığı programda yaklaşık 1 kilometre yürüyen İmamoğlu, şunları söyledi:
“İstanbul’a çok zarar verildi. İstanbul’un ekseninin başka bir yöne evrilmesi lazım. Bunu hızlıca yapmalıyız, çünkü çok yıllar kaybedildi. Yönetime gelirsek bu şehir büyük kazanımlar elde edecek. Kentte yeşil kuşaklar ve yaşam vadileri üreteceğiz.” İmamoğlu daha sonra Maltepe ve Tuzla’da seçim çalışmalarını sürdürdü. Maltepe’de Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu’nun toplantısına katılan İmamoğlu, “Biz, bu şehre asla ihanet etmeyeceğiz. 16 milyondan alacağımız güçle, birileri bu şehre ihanet etmek istiyorsa, ona da müsaade etmeyeceğiz. Ben, gücünü toplumdan alan ve toplumun her ferdini seven bir insan olarak, sizin gücünüzle, güçlü bir insan olacağım” dedi.
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