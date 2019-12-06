Yasak yola girdi, ortalığı savaş alanına çevirdi!

Kaza İzmit’te ölüm yokuşu olarak bilinen ve yüzde 18 eğime sahip olan Gazanfer Bilge Bulvarı’nda meydana geldi.

Yasak olmasına rağmen yokuştan inmeye çalışan Hüseyin İri (28) yönetimindeki 41 VS 422 plakalı kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki otomobile çarparak yan şeritte bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazanın etkisiyle yolda duran araçlar art arda çarpıştı. Kamyon ile birlikte 7 araç hasar gördü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin İri’yi bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlatırken, acil sağlık ekipleri de kazada yaralanan 41 FJ 324 plakalı otomobilin sürücüsü Özdemir Sayan’ı (42) ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazada kamyonun direksiyonunda sıkışan sürücü Hüseyin İri, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin İri, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iniş yönü tamamen trafiğe kapandı. Devrilen kamyon ve diğer araçların vinç ve çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazaya karışan araçların sürücülerini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

MERAKLI VATANDAŞLAR EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kazayı gören vatandaşlar ise koşarak olayı görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı. Polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasına engel olan meraklı vatandaşları uzaklaştırarak olay yerini emniyet şeridi ile kapattı. Şeridin arkasına geçen vatandaşlar, yaralının kurtarılma anını cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

BU YOLDA KAZALAR BİTMEK BİLMİYOR

Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından çarptığı otomobilin üzerine devrilen kamyon çekici yardımı ile kaldırıldı. Ekipler tarafından yolda yapılan çalışmanın ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, eğim sebebi ile büyük araç trafiğine kapalı olan ve ağır tonajlı araç girişinin yasak olduğunun tabelalarla belirtildiği yolda kurala uymayan ağır tonajlı araç sürücülerinin daha önce de defalarca kazalara sebep olduğu belirtildi.