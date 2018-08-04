Yasak dinlemediler
Diyarbakır’da yasak olmasına rağmen vatandaşlar güvenliğini düşünmeden surlara çıkmaya devam ediyor.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde vatandaşların hizmetine açılan Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeni ile yasaklanmıştı. Vatandaşlar yasağa rağmen surların üzerine çıkmaya devam ediyor. Surlardan düşen vatandaşlardan sonra yapılan tüm duyuru ve tabelaları dinlemeyen vatandaşlar fotoğraf çektirmek ve çevreyi seyretmek için surlara çıkıp tehlike oluşturmaya devam ediyor.
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