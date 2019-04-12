Yasa yok hapis yok... Serbestler!
KAMUOYUNUN büyük tepkisine yol açan Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kameralarınca et verdikleri köpeklerin zehirlenerek ölmesi nedeniyle suçlanan Aydın G., Levent Ö. ve Musa D. dün, adliyeye sevk edildi. Savcılık, sorgularının ardından 3 şüpheliyi “Haksız Yere Sahipli Hayvan Öldürme, İşe Yaramayacak Hale Getirme, Değerini Düşürme, Mala Zarar Verme” suçundan tutuklanma talebiyle Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik sorgularında hayvansever olduklarını belirten üç kişi, suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ: TUTUKLAYIN
Şüphelilerin serbest kalmasına tepki gösteren bazı hayvan severler, hayvan hakları yasasının biran önce çıkarılması gerektiğini söyledi. Savcılık ise 3 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti.
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