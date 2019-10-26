Yasa dışı silah şebekesine darbe
İstanbul’da yasadışı silah ticareti yapan 106 kişilik organize suç örgütüyle birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan kriminalde görevli 4 polisin ardından, İstanbul Emniyeti’nde görevli biri komiser yardımcısı 5 poliste çeteyle bağlantıları nedeniyle sorgulandı. 10 ilde düzenlenen operasyonda 4’ü polis 83 kişi yakalanmıştı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da imalathanelerde üretilen silahların ülke genelinde satıldığı yönünde bilgi almıştı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatılmış, yapılan araştırmada, çetenin Kartal, Pendik, Tuzla ve Maltepe’de örgütlendiği tespit edilmişti. Mustafa K. ve makine mühendisi ortağı Mustafa A.'nın yasadışı silah organizasyonunu yönettiği belirlenmişti. Şüphelilerin polis takibine takılmamak için silahlara kod adı verip, ‘Büyük araba’, ‘Küçük araba’ diye isimlendirdikleri ortaya çıktı.
İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü'nde görevli 4 polisin, elebaşı Mustafa K. ile bağlantı kurdukları, laboratuvarın deposunda bulunan mermileri çalarak elebaşına sattıkları ve çetenin ürettiği silahların satılmasında aracılık yaptıkları saptanmıştı.
Çetenin Glock’un da arasında bulunduğu silahları orijinaline yakın ürettikleri belirlenirken, silahları de ifade 15-16 bin TL arasında sattıkları da anlaşılmıştı.
Yapılan tespitlerin ardından 10 ilde 129 adrese 106 kişilik çetenin yakalanması için eş zamanlı baskın yapılmış, 4’ü polis 83 kişi gözaltına alınmıştı. 3 silah yapım atölyesinin de arasında bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, 54 tabanca, 500 gram uyuşturucu, 7 bin fişek, 7 tüfek, 100 sürgü, 30 namlu, çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçmişti.
Çeteyle ilgili yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli biri komiser yardımcısı 5 polisin de çeteyle bağlantısı tespit edildi. 5 polis, çete bağlantıları ile ilgili Organize Şube’de sorgulandı. 5 polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. 5 polis sorgularının ardından serbest kaldı.
Yakalanan 83 kişiden haklarında gözaltı kararı verilen aralarında kriminalde görevli 4 polisin de bulunduğu 32 kişi ise Emniyet’teki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi.
Emniyette sergilenen silahlar arasında çetenin yaptığı anahtarlık şeklindeki “suikast” silahı ve Thompson silah dikkat çekti.
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