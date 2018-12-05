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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.12.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi gün başlayacak?

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Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi gün başlayacak?

15 tatil ne zaman başlayacak sorusu, okulların kapanmasına sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Yüz binlerce öğrencinin bir dönemi kapatarak yeni bir eğitim öğretim dönemine hazırlık için dinlenme aşamasına gireceği yarı yıl tatili, ocak ayının ortalarında başlayacak. Peki, öğrenciler tatil süreci boyunca nelere dikkat etmeli? İşte, 15 tatil ne zaman sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Okulların kapanmasını sayılı günler kala 15 tatil ne zaman sorusu, öğrencilerin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Yarı yıl tatili ile öğrencileri dinlendirici ve eğlenceli bir tatil beklerken, uzmanlar ise bu konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. İşte, 15 tatil ne zaman sorusunun cevabı ve konuyla ilgili bazı bilgiler

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

DESTEKLEYİCİ OLUN

Bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini daha geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Öğrencileri yoğun ve stresli günlerin ardından dinlendirici ve eğlenceli bir tatil bekliyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Ayşegül Gürcü, “Yorucu bir dönemin ardından öğrenciler güzelce dinlenmeli, eğlenmeli ve kendilerine zaman ayırmalılar. Fakat bu süreçte derslerden fazlasıyla uzaklaşır, düzenlerini değiştirirlerse tatil bitiminde sömestr sonrası sendromu yaşayabilirler” dedi.

Tatil sonrasında öğrencilerin sendrom yaşamaması adına Ayşegül Gürcü, “Ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklar derslerden sonra tatile çok hızlı adapte olabilir. Fakat okula dönüşte aynı hızla uyum sağlayamaz. Bu nedenle bu geçiş döneminde çocuğunuzun eğlenmesine, dinlenmesine fırsat verirken uyku düzeninin çok fazla dışına çıkmamasına dikkat edin; ara sıra onunla dersler hakkında konuşarak okula dönüş anlamında hazırlayıcı ve destekleyici olun” diye konuştu.

PAZARTESİ SENDROMU

Pazartesi sendromu yaşayan ve bu durumu çocuklar tarafından gözlenen ailelerin çocuklarında sömestr sendromunun yaşanma olasılığının yüksek olduğunu belirten Gürcü sözlerine şöyle devam etti:

“Sömestr sonrası sendromunun yaşanmaması için tatilin son haftasına doğru ara sıra, okulun açılmasına 5 gün kaldı, 4 gün kaldı gibi hatırlatmalar yapılması çocuğu bu düşünceye alıştıracak ve rahatlatacak. Bu hatırlatmayı aile içinde başkalarıyla konuşurken çocuğun duyabileceği şekilde yapmak da çocuk üzerinde oluşabilecek stresi önleyecek.”

 

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