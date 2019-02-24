Yarın (Pazartesi) İstanbul'da kar yağışı var mı?
25 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı yaşanacak mı sorusu, sabah erken saatlerde yola çıkacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta sonu kar yağışının etkisini göstermesinin ardından dikkatler, yarın İstanbul'da kar yağacak mı sorusuna çevrildi. Peki, Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bazı bilgiler
Yarın kar yağacak mı sorusu, İstanbul'da işleri dolayısıyla trafiğe çıkacak olan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Meteorolojinin açıkladığı verilere göre hareket edecek olan vatandaşlar, İstanbul'da yarın kar yağışı gerçekleşecek mi sorusuna yanıt arıyor. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YARIN İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre İstanbul'a yarın sabah saatleri itibariyle yağmur yağışı hakim olacak. Sıcaklıkların da yarın sabah saatlerinde en az 2 derece artış göstermesi bekleniyor.
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