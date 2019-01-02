Yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili yaşayacak olan iller
Yarın okullar tatil mi sorusu Türkiye genelinde sürmeye devam eden yoğun kar yağışının ardından sorgulanmaya devam ediyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verilirken, Malatya'da akşam saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Yoğun kar yağışı sebebiyle illerimizden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ve Malatya genelinde eğitim öğretime bir günlük ara verildi.
ADANA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.
Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi.
Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.
MALATYA
Malatya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.
Kar yağışı sonucu çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken kara hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirip kar topu oynadı.
Karla mücadele ekipleri, kent merkezinde ana caddelerde, rakımı yüksek mahallelerde tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına başlattı.
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