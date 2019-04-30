Yarın okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi?
Resmi tatiller arasında yer alan 1 Mayıs için okullar tatil mi sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emek ve Dayanışma günü olarak 2009 yılında resmi tatil olması kararlaştırılan 1 Mayıs, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, 1 Mayıs Salı günü okullar tatil mi olacak? İşte, o güne dair bazı bilgiler
1 Mayıs Salı günü okullar tatil mi sorusu, gündem konuları arasında yer alıyor. Yurdun çeşitli merkezlerinde etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla kutlamalara sahne olacak. Peki, resmi tatil olan 1 Mayıs Salı günü okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar
1 Mayıs Salı günü okullar tatil mi sorusu, birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanılması nedeniyle tüm yurtta okullar tatil olacak.
Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2019 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Salı günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.
1 MAYIS NEDİR?
ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da "Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı"nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.
Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı. 1 Mayıs 1886'da ABD'nin büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. Üç gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan 4'ü idam, 4'ü ağır hapis cezasına çarptırıldı.
Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün ortak bayram ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine bu gün “1 Mayıs” olarak belirlendi.
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez 1921'de kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.
Ankara'da ise Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı.
Cumhuriyet'in ilanından sonra 27 Mayıs 1935 tarihli "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun" ile 1 Mayıs "Bahar Bayramı" olarak kabul edildi. 50 yıl aradan sonra ilk açık 1 Mayıs kutlaması, 1975 yılında İstanbul Tepebaşı'nda bir gazinoda yapıldı.
12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 30 yıla yakın aradan sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.
2019 YILINDA DİĞER TATİLLER NELER OLACAK?
19 MAYIS
Hafta sonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Pazar gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.
RAMAZAN BAYRAMI HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR
İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
15 TEMMUZ
15 Temmuz tatili pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazartesi günü tatil olacak.
2019 KURBAN BAYRAMI
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
30 AĞUSTOS
30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. Böylece yaz sonunda 3 günlük bir izin imkanı ortaya çıkıyor.
29 EKİM
2019 yılında salı gününe denk gelen 29 Ekim tatili köprü izin ile 3 güne çıkabilecek.
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