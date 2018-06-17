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    Yarın hava nasıl olacak? Pazartesi hava durumu

    Hürriyet Haber
    17.06.2018 - 15:52 | Son Güncelleme:

    Bugün Ramazan Bayramı tatilinin son gününde olan vatandaşlar, hava durumu araştırmalarına başladı. İstanbul genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da hissedilen sıcaklık akşam saatlerinde 36 dereceye çıkacak. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu!

    Hava sıcaklıkları tatilin son gününde düşüşe geçti, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini belirtti. Pazartesi günü iş başı yapacak olan vatandaşlar, kötü bir sürpriz yaşamamak için ‘yarın hava nasıl olacak?’ sorusuna yanıt arıyor.

    5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

    İstanbul 18 Haziran 2018 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 25 derece, İstanbul 19 Haziran 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 26 derece, İstanbul 20 Haziran 2018 Çarşamba günü çok bulutlu, sıcaklık 26 derece, İstanbul 21 Haziran 2018 Perşembe günü çok bulutlu, sıcaklık 26 derece.

    Etiketler: son dakika , haberler
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