Yarın hava nasıl olacak? Pazartesi hava durumu

Hava sıcaklıkları tatilin son gününde düşüşe geçti, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini belirtti. Pazartesi günü iş başı yapacak olan vatandaşlar, kötü bir sürpriz yaşamamak için ‘yarın hava nasıl olacak?’ sorusuna yanıt arıyor.



5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



İstanbul 18 Haziran 2018 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 25 derece, İstanbul 19 Haziran 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 26 derece, İstanbul 20 Haziran 2018 Çarşamba günü çok bulutlu, sıcaklık 26 derece, İstanbul 21 Haziran 2018 Perşembe günü çok bulutlu, sıcaklık 26 derece.