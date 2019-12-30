Yarın aile hekimliği açık mı? 31 Aralık sağlık ocakları çalışıyor mu?

31 Aralık öncesi resmi tatil takvimi gündeme geldi. En fazla merak edilen konulardan biri de aile hekimlerinin 31 Aralık çalışma saatleri oldu. Yılbaşı tatili dolayısıyla 1 Ocak 2020 günü resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki, yarın aile hekimleri açık mı? İşte, 31 Aralık sağlık ocakları çalışma saatleri hakkında detaylar.

31 ARALIK SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır. Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;

Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir. Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.