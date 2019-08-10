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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Yarı fiyatına satmak isteyince ortaya çıktı

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Yarı fiyatına satmak isteyince ortaya çıktı

Mersin'de renkli yazıcıda bastıkları sahte dolarları, başka bir ülkeden çalınıp getirilmiş gibi gösterip yarı fiyatına bozdurarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 13 bin 800 gerçek, sahte 2 milyon dolar ile yine yazıcıdan çıkarılmış 207 bin 500 Türk lirası ve 60 kilo sahte altında kullanılan malzeme ele geçirildi. 

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  • Evlerinden sahte 2 milyon dolar çıktı
  • Evlerinden sahte 2 milyon dolar çıktı
  • Evlerinden sahte 2 milyon dolar çıktı
  • Evlerinden sahte 2 milyon dolar çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, 29 Temmuz'da Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğine müracaatta bulunan Suriye uyruklu müşteki N.E., bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı E.N.'nin yanına gelen E.A.M. isimli şüphelinin sözde Libya'dan çalıntı dolar getirdiğini, bunları da "yarı fiyatına kendisine satabileceklerini" söylediğini ifade etti.

Bunun üzerine 20 bin doları 10 bin dolar karşılığında şüpheliden aldığını beyan eden müşteki, ardından şahsın ortadan kaybolduğunu, kendisine verilen paranın sahte olduğunu söyleyerek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Tahkikat sonucunda kendisini E.N. olarak tanıtan Suriye uyruklu şahsın M.A.S. olduğunu belirleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

SAHTE DOLARLAR İLE BAŞKA İLDE YAKALANDILAR

Daha sonra Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada parayı verdiği şahsın patronu olan İbrahim isimli şahsın G.A. olduğu belirlenirken, G.A. ile yapılan görüşmede müştekinin mağduriyetine konu benzer olayları gerçekleştirdiğini, halen ikametinde fotokopi makinesi, ruhsatsız silah bulunduğu, ayrıca benzer olayları Suriye uyruklu A.H. ile birlikte gerçekleştirdiğini, yine birlikte hareket ettiği M.G. ve A.İ. isimli şahısların araç içerisinde 10 bin dolar bulunur halde Hatay'a gittiklerinin bilgisini verdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Suriye uyruklu A.H.'yi bulunduğu adreste yakalarken, diğer 2 şahsı da Hatay'da gözaltına aldı. 

SAHTE 2 MİLYON DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 13 bin 800 gerçek, sahte 2 milyon dolar ile yine yazıcıdan yapılmış 207 bin 500 Türk lirası ve 60 kilo sahte altında kullanılan malzeme, 2 silah, bu silahlara ait mermiler, 1 yazıcı ve bir numaratör ele geçirildi. Paraların üzerinde "geçersiz" yazması ise dikkat çekti. 
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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